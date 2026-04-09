Τις πύλες που οδηγούν στα ιερά μνημεία των Αγίων Τόπων στην Ιερουσαλήμ που είχαν μείνει κλειστοί από τις 28 Φεβρουαρίου οπότε ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, άνοιξαν την Πέμπτη οι ισραηλινές αρχές.

Σε βίντεο φαίνονται πιστοί όλων των θρησκιών να μπαίνουν στους Άγιους Τόπους σήμερα τα ξημερώματα.

Advertisement

Advertisement

Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ: Το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους.

דיווחים ערביים: מסגד אל אקצא נפתח לראשונה זה 40 יום למתפללים מוסלמים@GLZRadio pic.twitter.com/3v9U7Mlgxz April 9, 2026

Τι ώρα θα φτάσει στην Ελλάδα το Αγιο Φως

Το σχέδιο μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα περιέγραψε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός ακόμα και σε συνθήκες πολέμου.

Τόνισε ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει ειδική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ, ενώ από εκεί η ελληνική αποστολή θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ. «Μετά την αφή του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, ο Πατριάρχης θα μου παραδώσει σε μια σύντομη τελετή το Άγιο Φως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, εξήγησε ότι η αποστολή από την Ιερουσαλήμ θα γυρίσει στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος. Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα βρίσκονται κατά τις 19:00 στην Αθήνα για να προλάβουν και οι αεροπορικές εταιρείες να βρεθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, ούτως ώστε τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όλοι οι Έλληνες να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή».

Πώς θα φτάσει το Αγιο Φως στην Ελλάδα

Το Αναστάσιμο Φως θα φτάσει κανονικά στην Ελλάδα και από εκεί θα διανεμηθεί σε όλη τη χώρα, διαβεβαιωσε στην HuffPost από τις 31 Μαρτίου η πλέον έγκυρη πηγή του υπουργείου Εξωτερικών με την οποία επικοινωνήσαμε, την ώρα που εντείνονται τα σενάρια και οι ανησυχίες για τον τρόπο μεταφοράς του από τα Ιεροσόλυμα.

Advertisement

Παρά το σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή, το μήνυμα από την αρμόδια ελληνική πλευρά είναι σαφές: το Άγιο Φως θα έρθει οπωσδήποτε στην Ελλάδα, στην ώρα του, ώστε να φτάσει εγκαίρως στους ναούς και να ανάψει παντού σε όλη τη χώρα το βράδυ της Ανάστασης.

Η ίδια πηγή, μιλώντας στην HuffPost, υπενθύμισε ότι αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και πριν από δύο χρόνια, χωρίς τελικά να διαταραχθεί η διαδικασία. Όπως επισημαίνεται, και τότε οι συνθήκες είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ωστόσο όλα εξελίχθηκαν ομαλά.

Κρίσιμη λεπτομέρεια παραμένει πλέον ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή του Αγίου Φωτός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απομακρύνεται η ιδέα να χρησιμοποιηθεί στρατιωτικό αεροπλάνο, C-130 εν προκειμένω ή κυβερνητικό αεροπλάνο, όπως συνέβαινε επί σειρά ετών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση σε μια ζώνη που θεωρείται εμπόλεμη και απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικούς χειρισμούς.

Advertisement

Στο τραπέζι βρίσκεται, όμως η επιλογή πολιτικής πτήσης, με πιθανότερο σενάριο τη χρήση αεροσκάφους της Aegean, εφόσον αυτό κριθεί επιχειρησιακά ασφαλές και διπλωματικά ενδεδειγμένο. Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, λαμβάνονται με γνώμονα αφενός την ασφαλή παραλαβή του Αγίου Φωτός και αφετέρου την αποφυγή οποιασδήποτε κίνησης που θα μπορούσε να προκαλέσει εσφαλμένες εντυπώσεις υπό τις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες.

Τον συνολικό συντονισμό έχει αναλάβει η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, η οποία κινείται σε ανοιχτή γραμμή με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα.

Advertisement