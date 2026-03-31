Το Αναστάσιμο Φως θα φτάσει κανονικά στην Ελλάδα και από εκεί θα διανεμηθεί σε όλη τη χώρα, διαβεβαιώνει στην HuffPost η πλέον έγκυρη πηγή του υπουργείου Εξωτερικών με την οποία επικοινωνήσαμε, την ώρα που εντείνονται τα σενάρια και οι ανησυχίες για τον τρόπο μεταφοράς του από τα Ιεροσόλυμα.

Παρά το σύνθετο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή, το μήνυμα από την αρμόδια ελληνική πλευρά είναι σαφές: το Άγιο Φως θα έρθει οπωσδήποτε στην Ελλάδα, στην ώρα του, ώστε να φτάσει εγκαίρως στους ναούς και να ανάψει παντού σε όλη τη χώρα το βράδυ της Ανάστασης.

Η ίδια πηγή, μιλώντας στην HuffPost, υπενθύμισε ότι αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και πριν από δύο χρόνια, χωρίς τελικά να διαταραχθεί η διαδικασία. Όπως επισημαίνεται, και τότε οι συνθήκες είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ωστόσο όλα εξελίχθηκαν ομαλά.

Κρίσιμη λεπτομέρεια παραμένει πλέον ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή του Αγίου Φωτός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απομακρύνεται η ιδέα να χρησιμοποιηθεί στρατιωτικό αεροπλάνο, C-130 εν προκειμένω ή κυβερνητικό αεροπλάνο, όπως συνέβαινε επί σειρά ετών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση σε μια ζώνη που θεωρείται εμπόλεμη και απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικούς χειρισμούς.

Στο τραπέζι βρίσκεται, όμως η επιλογή πολιτικής πτήσης, με πιθανότερο σενάριο τη χρήση αεροσκάφους της Aegean, εφόσον αυτό κριθεί επιχειρησιακά ασφαλές και διπλωματικά ενδεδειγμένο. Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, λαμβάνονται με γνώμονα αφενός την ασφαλή παραλαβή του Αγίου Φωτός και αφετέρου την αποφυγή οποιασδήποτε κίνησης που θα μπορούσε να προκαλέσει εσφαλμένες εντυπώσεις υπό τις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες.

Τον συνολικό συντονισμό έχει αναλάβει η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, η οποία κινείται σε ανοιχτή γραμμή με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα.

Το θέμα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, με δημοσιεύματα να αναφέρονται σε εναλλακτικά σενάρια μεταφοράς του Αγίου Φωτός, ακόμη και μέσω τρίτων χωρών, Αιγύπτου ή Ιορδανιάς, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Στο σχετικό ρεπορτάζ μας να προσθέσουμε και δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, καθώς καταγράφεται η κυβερνητική πρόθεση να εξασφαλιστεί η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα με ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που μεταφέρεται στην HuffPost από αρμόδια διπλωματική πηγή είναι καθησυχαστική: η διαδικασία προχωρά, οι εναλλακτικές έχουν εξεταστεί και το βασικό ζητούμενο παραμένει αδιαπραγμάτευτο. Το Αναστάσιμο Φως θα φτάσει στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί, όπως κάθε χρόνο, σε όλη τη χώρα.