Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα εξασφαλίζεται κανονικά και φέτος, όπως διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4), επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί όπως τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις δύσκολες συνθήκες στη Μέση Ανατολή, όπως είχε επιβεβαιώσει η HuffPost με άρθρο της στις 31 Μαρτίου.

Πώς θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα

Ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι το αεροσκάφος θα αναχωρήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου για το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ αντιπροσωπεία θα μεταβεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ, στην παλιά πόλη, όπου βρίσκονται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως.

Από εκεί, συνοδεία του Πατριάρχη και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος, η ελληνική αντιπροσωπεία θα εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως για την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός, το οποίο θα παραδώσει ο Πατριάρχης στους έλληνες εκπροσώπους.

Ο Γιάννης Λοβέρδος τόνισε επίσης ότι το Άγιο Φως αποτελεί «την ψυχή των Ελλήνων» κατά την περίοδο του Πάσχα, συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού «και για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ηθικά και συναισθηματικά, αλλά και ψυχολογικά» – όπως είπε.

Τέλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η Ανάσταση της φύσης, αλλά και της πατρίδας μας».

Πώς βγαίνει το Άγιο Φως

Όπως και κάθε χρόνο από το 1988 και έπειτα, έτσι και φέτος, το Άγιο Φως θα φτάσει στην Ελλάδα, με ειδική πτήση, από τα Ιεροσόλυμα, ώστε να ανάψουμε όλοι τις λαμπάδες μας κατά την ημέρα της Ανάστασης.

Συγκεκριμένα, κατά την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, έχοντας αποβάλει την αρχιερατική του στολή και ντυμένος μόνο με λευκό στιχάριο, εισέρχεται στο σκοτεινό Κουβούκλιο, κρατώντας στα χέρια του σβηστούς πυρσούς. Εκεί, παραμένει προσευχόμενος επί περίπου 15 λεπτά.

Η κορυφαία στιγμή της Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα εκτυλίσσεται όταν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων λαμβάνει στα χέρια του δύο δεσμίδες από 33 κεριά – όσα και τα χρόνια του Ιησού Χριστού – και εισέρχεται στον Πανάγιο Τάφο. Λίγα λεπτά αργότερα, εξέρχεται κρατώντας τις δεσμίδες αναμμένες από το Άγιο Φως, σηματοδοτώντας την Ανάσταση.

Το Άγιο Φως διαδίδεται αστραπιαία, σαν ένα απαλό πύρινο κύμα που αγκαλιάζει τους πιστούς, οι οποίοι σπεύδουν να ανάψουν τις λαμπάδες τους. Οι καμπάνες και τα σήμαντρα ηχούν θριαμβευτικά, ενώ η φωνή που καλεί «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός…» προκαλεί ρίγη συγκίνησης και πνευματικής ανάτασης.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ναός πλημμυρίζει με φως, ενώ οι φωνές των πιστών και η συγκίνηση κυριαρχούν κατά την Ανάσταση στα Ιεροσόλυμα. Κρατώντας τις φλόγες του Αγίου Φωτός, οι χιλιάδες προσκυνητές αποχωρούν σε πομπή από τον Ναό, με επικεφαλής τον Πατριάρχη.

Την ίδια ώρα, εντός του ναού παραμένει ένας Αρχιερέας, ο οποίος τελεί τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, ολοκληρώνοντας το μοναδικό αυτό πνευματικό γεγονός, που κάθε χρόνο συγκινεί και ενώνει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς απ’ όλο τον κόσμο.

Η αλλαγή στάσης του Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, η ισραηλινή αστυνομία άλλαξε τη στάση της αναφορικά με τις πασχαλινές τελετές στα Ιεροσόλυμα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου στον Πανάγιο Τάφο για τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κατά την Κυριακή των Βαΐων.

Οι αρχές κάλεσαν τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, σε συνάντηση με αντικείμενο τον σχεδιασμό των τελετών του Πάσχα και ειδικότερα της Αφής του Αγίου Φωτός. Μάλιστα, η ισραηλινή αστυνομία ανάρτησε και σχετική φωτογραφία στην πλατφόρμα Χ, στην οποία εμφανίζεται ο Πιτσαμπάλα να χαμογελά μετά τη συνάντηση.

Following a productive meeting between the Israel Police and Latin Catholic Cardinal Pierbattista Pizzaballa, a mutual framework has been established for upcoming Easter ceremonies.



March 30, 2026

«Μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και του Λατίνου Καθολικού Καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ωστόσο με περιορισμούς και συμβολικό χαρακτήρα, εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί.

«Λόγω της περίπλοκης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roaring Lion», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτός ο συντονισμός διασφαλίζει τη διατήρηση της ελευθερίας της λατρείας, παράλληλα με το κοινό και πρωταρχικό μας καθήκον: την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε η αστυνομία του Ισραήλ.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, ιρανικοί πύραυλοι και θραύσματα έχουν προσγειωθεί εντός της Παλαιάς Πόλης. Αυτοί οι περιορισμοί, που αποσκοπούν στη διάσωση ζωών, αποτελούν άμεση αντίδραση σε έναν πραγματικό και άμεσο κίνδυνο για όλους τους προσκυνητές», τονίζεται στην ανακοίνωση.

