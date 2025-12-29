Σε τροχαίο ενεπλάκη ο γνωστός Βρετανός πυγμάχος Άντονι Τζόσουα, στον αυτοκινητόδρομο Όγκουν–Λάγκος, σύμφωνα με τις Αρχές της Νιγηρίας.

Η Διοίκηση της Αστυνομίας της Πολιτείας Όγκουν επιβεβαίωσε στο BBC ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε και ο Άντονι Τζόσουα.

Στα social media κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με τον Τζόσουα να είναι γυμνός και ζαλισμένος. Ο πυγμάχος καθόταν στο κατεστραμμένο τζιπ Lexus ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά.

Ο 36χρονος τραυματίστηκε κι αυτός από τη σύγκρουση, αλλά όχι σοβαρά.

Anthony Joshua was just involved in a road acc!dent along the Lagos–Ibadan Expressway in Makun, Ogun State💔



We pray for his speedy recovery 🙏🏽



pic.twitter.com/VAKhOxnEj8 — 𝕯𝖆𝛎𝖎𝐝🧘🏾‍♂️ (@DavidPattt) December 29, 2025