Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απίστευτο περιστατικό διάσωσης σημειώθηκε στη Μοντάνα με πρωταγωνιστή έναν 14χρονο που χρησιμοποίησε το λάσο του για να σώσει άνθρωπο που κινδύνευε να πνιγεί σε ποταμό.

14χρονος έσωσε άνδρα από βέβαιο πνιγμό χρησιμοποιώντας λάσο

Ο Τζόρι Τόμας έκανε κάμπινγκ με την οικογένειά του στο Γκρέικλιφ, κοντά στα σύνορα με το Ουαϊόμινγκ, στις 5 Ιουλίου, όταν άκουσε φωνές από το ποτάμι. «Ακούσαμε όλοι ‘Βοήθεια, βοήθεια’», δήλωσε ο Τόμας στο δίκτυο KTVQ.

Advertisement

Advertisement

Μια σανίδα και μια φουσκωτή βάρκα είχαν προσκρούσει σε μια γέφυρα, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να πέσουν στο ποτάμι. Οι τρεις κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την όχθη, όμως ένας άνδρας παρέμεινε εγκλωβισμένος στο ισχυρό ρεύμα, γραπωμένος σε ένα ψυγείο, καθώς παρασυρόταν κατά μήκος του ποταμού Γιέλοουστοουν.

Ο 14χρονος ανέλαβε αμέσως δράση. Πήρε στα χέρια του ένα λάσο και έτρεξε προς το λιμάνι, όπως περιέγραψε στην εφημερίδα The Washington Post.

Montana boy, 14, uses rodeo lasso to rescue man drowning in Yellowstone River: 'Go get him' https://t.co/OWYnKezuEr pic.twitter.com/cfc7o1Asve — New York Post (@nypost) August 3, 2026

Μπαίνοντας στο ποτάμι μέχρι το στήθος για να πλησιάσει τον άνδρα, ο Τόμας πέταξε το λάσο πάνω από το κεφάλι του και τον έπιασε με την πρώτη προσπάθεια. Τον τράβηξε με ασφάλεια στην όχθη και η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος.

Ο Τόμας, ο οποίος ζει με την οικογένειά του σε ράντσο στη Μοντάνα, προπονούνταν για αυτή τη στιγμή χωρίς καν να το γνωρίζει!

«Κάθε απόγευμα, μόλις δρόσιζε, έβγαινα έξω και εξασκούμουν. Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω για να βοηθήσω ανθρώπους. Νόμιζα ότι ήταν χρήσιμο μόνο για τη ζωή στο ράντσο».

Και συμπλήρωσε: «Ευτυχώς, τον έπιασα με την πρώτη. Νιώθω πολύ όμορφα που είναι καλά και βγήκε από το νερό. Νιώθω πως ο Θεός με έβαλε σε αυτή τη θέση εκείνη τη στιγμή».

Πηγή: New York Post, Independent