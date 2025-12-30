Ο ρόλος του πρίγκιπα Ουίλιαμ ως Πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από ιδιαίτερα σημαντικούς οικονομικούς πόρους, οι οποίοι στηρίζουν τόσο τις επίσημες υποχρεώσεις του όσο και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια κατά το δεύτερο έτος, έσοδα τα οποία αντλεί από το Δουκάτο της Κορνουάλης. Πρόκειται για την εκτεταμένη περιουσία και τον τίτλο που πέρασαν στην κατοχή του το 2022, όταν ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, ανέλαβε τον βρετανικό θρόνο.

Advertisement

Advertisement

Η Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση του Δουκάτου για το 2025 κατέγραψε διανεμητέο πλεόνασμα 22,9 εκατομμυρίων λιρών για το οικονομικό έτος 2024-2025, το οποίο ήταν το δεύτερο πλήρες έτος του Ουίλιαμ ως Δούκα της Κορνουάλης. Το ποσό αυτό καλύπτει το σύνολο των επίσημων, φιλανθρωπικών αλλά και ιδιωτικών εξόδων του ίδιου, της συζύγου του Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους.

Σε αντίθεση με έναν συμβατικό μισθό, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας δεν αμείβεται με σταθερό εισόδημα. Οι περισσότερες δαπάνες του καλύπτονται από το Δουκάτο της Κορνουάλης, έναν θεσμό που ιδρύθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ΄ με σκοπό να εξασφαλίζει οικονομική αυτονομία στον εκάστοτε διάδοχο του θρόνου. Η περιουσία αυτή, η αξία της οποίας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εκτείνεται σε περίπου 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας και περιλαμβάνει αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες, αγροκτήματα και πλήθος άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ καταβάλλει φόρο εισοδήματος για το σύνολο των χρημάτων που λαμβάνει από το Δουκάτο, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του νοικοκυριού, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το ύψος τους.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, πηγές από το παλάτι ανέφεραν ότι ο Ουίλιαμ «αφοσιώθηκε πλήρως» στον νέο του ρόλο ως επικεφαλής του Δουκάτου. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων στις περιοχές που ανήκουν στην περιουσία, μεταξύ των οποίων και ένα ταξίδι με διανυκτέρευση τον Μάιο του 2024 στο Νιούκι, όπου ενημερώθηκε για ένα καινοτόμο στεγαστικό πρόγραμμα του Δουκάτου που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Παράλληλα, το 2024 σηματοδότησε και αλλαγές στις βασιλικές του χορηγίες. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέλαβε ρόλο προστάτη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας, θέση που κατείχε παλαιότερα η γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ μέχρι τότε ο ίδιος ήταν πρόεδρος της FA από το 2006. Η αλλαγή αυτή αντανακλά την αναβαθμισμένη θέση του ως Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Επιπλέον, ανέλαβε νέες χορηγίες με το φιλανθρωπικό ίδρυμα των Ουαλικών Φρουρών και τη Βασιλική Αγροτική Ένωση της Κορνουάλης, έγινε πρόεδρος της Ένωσης του Σταυρού της Βικτωρίας και του Σταυρού του Γεωργίου, ενώ μετακινήθηκε από τη θέση του προέδρου σε εκείνη του προστάτη του οργανισμού Fields in Trust.

Advertisement

Όσον αφορά το μέλλον, το Δουκάτο της Κορνουάλης παραμένει προσηλωμένο σε έναν φιλόδοξο στόχο: να μετατραπεί σε κτήμα με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το τέλος του 2032, όπως προβλέπεται στην Ενοποιημένη Έκθεση Αντίκτυπου του 2025.

Με πληροφορίες από People.com

Advertisement