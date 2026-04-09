Τα έσοδα της Ρωσίας από τον βασικό φόρο στην πετρελαϊκή παραγωγή αναμένεται να διπλασιαστούν τον Απρίλιο, φτάνοντας περίπου τα 9 δισ. δολάρια, καθώς η διεθνής ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στο Ιράν ωθεί ανοδικά τόσο τις τιμές όσο και τη ζήτηση.

Τα έσοδα από τον σημαντικότερο μεμονωμένο φόρο στο πετρέλαιο θα αυξηθούν σημαντικά, εξαιτίας της αναταραχής στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου που ακολούθησε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν από τις πρώτες σαφείς ενδείξεις για τα πρόσθετα κέρδη που αποκομίζει η Ρωσία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, από τη σύγκρουση στο Ιράν. Όπως επισημαίνουν έμποροι ενέργειας, η κρίση αυτή έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σοβαρές των τελευταίων ετών.

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν περιόρισε ουσιαστικά τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε τις τιμές του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η Ρωσία αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τον ενεργειακό τομέα μέσω της παραγωγής, καθώς ο εξαγωγικός δασμός στο αργό πετρέλαιο έχει καταργηθεί από τις αρχές του 2024 στο πλαίσιο ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία παραγωγής και τιμών, τα έσοδα από τον φόρο εξόρυξης ορυκτών εκτιμάται ότι θα ανέλθουν τον Απρίλιο σε περίπου 700 δισ. ρούβλια, έναντι 327 δισ. τον Μάρτιο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Για το 2026 συνολικά, η Μόσχα έχει προϋπολογίσει έσοδα 7,9 τρισεκατομμυρίων ρούβλιων από τον συγκεκριμένο φόρο.

Η μέση τιμή του ρωσικού αργού «Ουράλ» αυξήθηκε στα 77 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάρτιο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, καταγράφοντας άνοδο 73% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και ξεπερνώντας τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Παρά την ενίσχυση των εσόδων, η ρωσική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις. Το Κρεμλίνο αναφέρει αυξημένη ζήτηση για ρωσική ενέργεια, ωστόσο οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι το 2026 ενδέχεται να είναι δύσκολη χρονιά.

Ήδη, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 4,58 τρισεκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή στο 1,9% του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας έχουν περιορίσει τα έσοδα και ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση της παραγωγής.

Τελικά, το εύρος των πρόσθετων εσόδων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης στο Ιράν.

