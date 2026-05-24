Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι έχει ζητήσει από τους διπλωματικούς του εκπροσώπους να μη βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν, καθώς «ο χρόνος είναι με το μέρος μας», λιγότερο από μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό ήδη διαμορφωθεί.

«Ο αποκλεισμός (σ.σ. ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν) θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτυσή του στοTruth Social.

«Δεν πρέπει να γίνουν λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική». Ακόμη, σημειώνει ότι «πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο ή βόμβα».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχει συνάψει ποτέ η χώρα μας ήταν η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, που προωθήθηκε και υπογράφηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τους εντελώς άπειρους ανθρώπους της κυβέρνησής του. Ήταν ένας άμεσος δρόμος για να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο. Δεν ισχύει το ίδιο για τη συμφωνία που διαπραγματεύεται σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν – στην πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται με εποικοδομητικό τρόπο και έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να μη βιαστούν, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά — δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Οι σχέσεις μας με το Ιράν γίνονται ολοένα πιο επαγγελματικές και παραγωγικές. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη στήριξη και τη συνεργασία τους, η οποία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσω της συμμετοχής τους στις ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ — και ποιος ξέρει, ίσως κάποια μέρα θελήσει να συμμετάσχει και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

«Το Ιράν έχει το νόμιμο δικαίωμα να διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Μοχσέν Ρεζάι, ένας στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωση σήμερα πως η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα» της Τεχεράνης, προκειμένου να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια.

«Η διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ τερματίζει 50 χρόνια ανασφάλειας στον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Ρεζάι, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.