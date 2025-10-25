Επιμέλεια: Τέρενς Κουίκ

Μια αποκάλυψη που προκαλεί έντονη ανησυχία έρχεται από τη Daily Mail. 154 τρομοκράτες, μέλη της Χαμάς και του ISIS, οι οποίοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα, διαμένουν σήμερα σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Κάιρο, ζώντας ανάμεσα σε τουρίστες. Οι άνδρες αυτοί, πολλοί εκ των οποίων είχαν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις και απαγωγές, παρακολουθούνται στενά από τις αιγυπτιακές αρχές, ωστόσο η παρουσία τους έχει προκαλέσει συναγερμό για την παγκόσμια ασφάλεια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να αναδιοργανώσουν τα δίκτυά τους.

Welcome to Hotel Hamas: 150 dangerous terrorists released by Israel under Gaza peace deal are staying at five-star luxury resort alongside unsuspecting Western tourists https://t.co/UAwWclu5t9 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 25, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, που υπεγράφη στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, προέβλεπε την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων τρομοκρατών που εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Ο στόχος ήταν η απελευθέρωση των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων και η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Αν και το Ισραήλ είχε αρχικά αντιδράσει έντονα, τελικά αποδέχθηκε τη συμφωνία, κρίνοντας ότι ήταν ο μόνος δρόμος για την επιστροφή των ομήρων και μια προσωρινή σταθερότητα στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, οι 154 από τους αποφυλακισθέντες διαμένουν στο Renaissance Cairo Mirage City Hotel, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο της αλυσίδας Marriott με πισίνες, σπα, μπαρ και εστιατόρια. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκονται:

ο Mahmoud Issa, ιδρυτής της Ειδικής Μονάδας 101 των Ταξιαρχιών Ιζα α-Ντίν αλ-Κασάμ,

ο Izz a-Din al-Hamamrah, μέλος του ISIS,

και ο Samir Abu Nima, εγκέφαλος βομβιστικών επιθέσεων σε λεωφορεία.

Mahmoud Issa, Al-Quds-born, architect of resistance, and the “dean” of Hamas prisoners, is among the most feared and steadfast leaders the occupation has ever tried to break. Born in Anata, northeast of Al-Quds, in 1968, Issa joined Hamas upon its founding and, with a cadre of… pic.twitter.com/vVZXzBFE1u — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) October 11, 2025

Οι τρομοκράτες φιλοξενούνται υπό διακριτική επιτήρηση, ωστόσο το γεγονός ότι ζουν ελεύθερα και πολυτελώς έχει προκαλέσει οργή και απορία.

Η παρουσία αυτών των ανδρών στην Αίγυπτο, με τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα σε χώρες όπως το Κατάρ, η Τουρκία και η Τυνησία, εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τη διεθνή ασφάλεια. Ο πρώην αξιωματούχος των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών Guy C. προειδοποίησε ότι οι απελευθερωθέντες έχουν πλέον την ελευθερία να ανασυντάξουν τρομοκρατικούς πυρήνες και να επανασυνδεθούν με υποστηρικτές τους. «Αυτά τα άτομα δεν εγκατέλειψαν τον εξτρεμισμό. Μπορούν να ξαναχτίσουν τις οργανώσεις τους από την αρχή — και να το κάνουν με άνεση, μέσα από την Αίγυπτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σιωπή από τη Marriott και το Κατάρ

Η εταιρεία Marriott International, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, δεν έχει εκδώσει καμία επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση, ενώ το ξενοδοχείο συνεχίζει να δέχεται τουρίστες και κρατήσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Κατάρ, γνωστή για τη στήριξή της σε παλαιστινιακές οργανώσεις, δεν έχει σχολιάσει το αν συμμετέχει στη χρηματοδότηση της διαμονής των πρώην κρατουμένων.

Προειδοποιήσεις από ειδικούς: «Μια νέα απειλή γεννιέται»

Ο καθηγητής Anthony Glees, ειδικός σε θέματα ασφάλειας από το Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ, προειδοποίησε ότι η αποφυλάκιση επικίνδυνων εξτρεμιστών μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπύρωση της τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. «Η συμφωνία για τη Γάζα, αν και δίνει ελπίδα για ειρήνη, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ένα νέο κύμα εξτρεμισμού», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Daily Mail, Haaretz και Times of Israel.

