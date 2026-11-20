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Την απόφαση φέρεται να ενέκρινε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ προσωρινά καθήκοντα αναλαμβάνει η Κίρστεν Ντέιβις, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Πολέμου.

Η αλλαγή ηγεσίας λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από πρόσφατες τεχνικές δυσλειτουργίες σε κρίσιμους τομείς.

Ενώ οι λόγοι της απομάκρυνσης παραμένουν αντικείμενο διαφορετικών εκτιμήσεων, η κυβέρνηση στοχεύει στην ομαλή μετάβαση και την επιλογή μόνιμου διαδόχου μέσω της έγκρισης της Γερουσίας.

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Σε αλλαγές στην κορυφή του υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας προχωρά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Σον Κέρνκρος να απομακρύνεται από τη θέση του επικεφαλής του Γραφείου του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοασφάλειας. Την απόφαση φέρεται να ενέκρινε προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ενώ προσωρινά καθήκοντα αναμένεται να αναλάβει η Κίρστεν Ντέιβις, ανώτατο στέλεχος πληροφορικής του υπουργείου Πολέμου.

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αξιοπιστία των ψηφιακών υποδομών των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση. Οι πρόσφατες τεχνικές δυσλειτουργίες σε αεροπορικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συστήματα που συνδέονται με τις υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού και προστασίας των κρίσιμων δικτύων.

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Eκτιμήσεις για την αποχώρηση Κέρνκρος

Οι πληροφορίες για τους λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Κέρνκρος δεν συγκλίνουν πλήρως. Πηγή με γνώση των αποφάσεων της αμερικανικής προεδρίας υποστήριξε ότι ο αξιωματούχος δεν διέθετε την απαιτούμενη εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου του.

Κατά την ίδια πηγή, ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ της αλλαγής στην ηγεσία του συγκεκριμένου φορέα. Η αποχώρηση επιβεβαιώθηκε επίσης από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά του, το Axios μετέφερε μια διαφορετική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία ο Κέρνκρος δεν είχε πρόθεση να παραμείνει στη θέση του για ακόμη δύο χρόνια. Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να διευκολύνει την κυβέρνηση να κινήσει εγκαίρως τις διαδικασίες για την επιλογή του επόμενου επικεφαλής, εξασφαλίζοντας την έγκριση της Γερουσίας.

Η νέα πρόκληση για την αμερικανική κυβερνοασφάλεια

Σημαντικό βάρος στην αναδιοργάνωση αναμένεται να έχει η Κίρστεν Ντέιβις, η οποία θα αναλάβει μεταβατικά την ευθύνη του συντονισμού της εθνικής πολιτικής κυβερνοασφάλειας.

Η Ντέιβις υπηρετεί ως Chief Information Officer στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, θέση που αφορά τη διαχείριση και τον συντονισμό των πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου.

Η προσωρινή ανάληψη των νέων καθηκόντων της αποσκοπεί στη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας, μέχρι να επιλεγεί και να εγκριθεί ο μόνιμος αντικαταστάτης του Κέρνκρος.

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Στις προτεραιότητες της νέας διοικητικής ομάδας αναμένεται να βρίσκεται η στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εθνική ασφάλεια και την προστασία των ψηφιακών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο συντονισμός με τον διευθυντή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, και τον υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, Μάρκο Ρούμπιο.

Αερομεταφορές, τράπεζες και NSA στο επίκεντρο των τεχνικών προβλημάτων

Οι αλλαγές στην κυβερνητική ομάδα έρχονται ενώ σειρά περιστατικών έχει προκαλέσει προβληματισμό για την αντοχή των τεχνολογικών συστημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες αφορούσαν διαφορετικές υποδομές και υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, αεροπορικές εταιρείες, τραπεζικοί οργανισμοί, αλλά και τεχνολογικά δίκτυα που σχετίζονται με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

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Η έκταση των προβλημάτων ανέδειξε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η καθημερινή λειτουργία του κράτους και της οικονομίας με την απρόσκοπτη λειτουργία των ψηφιακών δικτύων. Ακόμη και μια τεχνική αστοχία μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις, όταν επηρεάζονται συστήματα από τα οποία εξαρτώνται κρίσιμες υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα περιστατικά έχουν κοινή προέλευση. Ειδικότερα, δεν έχει τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης.

Αντίστοιχα, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη σύνδεση ανάμεσα στις τεχνικές διακοπές και την απομάκρυνση του Κέρνκρος. Παρά τη χρονική σύμπτωση, τα δύο ζητήματα δεν έχουν συνδεθεί επισήμως ως αιτία και αποτέλεσμα.

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Το πολιτικό υπόβαθρο του απερχόμενου αξιωματούχου

Η διαδρομή του Σον Κέρνκρος πριν από την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης ήταν συνδεδεμένη κυρίως με τον κομματικό μηχανισμό των Ρεπουμπλικανών.

Είχε εργαστεί στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών (RNC), αποκτώντας εμπειρία στην πολιτική διοίκηση και την οργανωτική λειτουργία του κόμματος. Δεν διέθετε, ωστόσο, μακρά επαγγελματική πορεία στον εξειδικευμένο χώρο της κυβερνοασφάλειας, γεγονός που είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης κατά την επιλογή του.

Ανέλαβε την ηγεσία του Γραφείου του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοασφάλειας τον Αύγουστο του 2025. Ο φορέας έχει την ευθύνη του κεντρικού σχεδιασμού της κυβερνητικής στρατηγικής για την προστασία των ψηφιακών συστημάτων, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών.

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Εκτός από την προστασία των κρίσιμων υποδομών, στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονταν και ζητήματα που αφορούν τη διαμόρφωση πολιτικής για τις νέες τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών ήταν οι συζητήσεις για τη ρύθμιση των ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ένα πεδίο που αποκτά αυξανόμενη σημασία για την αμερικανική κυβέρνηση.

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Επιλογή μόνιμου επικεφαλής

Πέρα από την προσωρινή κάλυψη της θέσης, ο Λευκός Οίκος έχει μπροστά του και τη διαδικασία επιλογής νέου μόνιμου επικεφαλής. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση χρειάζεται την έγκριση της Γερουσίας, γεγονός που προσδίδει πολιτική διάσταση στις αποφάσεις για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον έλεγχο του νομοθετικού σώματος έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Το συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, καθώς ενδεχόμενες αλλαγές στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία έγκρισης του νέου αξιωματούχου.

Το Axios συνέδεσε το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης Κέρνκρος και με την επιδίωξη να προχωρήσει η διαδικασία διορισμού πριν από πιθανές πολιτικές μεταβολές στη Γερουσία.

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Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη ημέρα για την κυβερνοασφάλεια των ΗΠΑ περιλαμβάνει πολλαπλές προκλήσεις. Η προστασία των κρατικών δικτύων, η θωράκιση των κρίσιμων υποδομών, ο συντονισμός των υπηρεσιών πληροφοριών και η διαχείριση των κινδύνων που συνοδεύουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν βασικά πεδία στα οποία θα κριθεί η λειτουργία της νέας διοικητικής ομάδας.Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ο Σον Κέρνκρος απομακρύνθηκε από τη θέση του καθώς κρίθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα προσόντα και την εξειδικευμένη εμπειρία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αξιώματος.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πλήρως την απόφαση αποπομπής, η οποία πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ασφάλεια των αμερικανικών ψηφιακών συστημάτων.

Ο Κέρνκρος ήταν επικεφαλής του Γραφείου του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοασφάλειας (Office of the National Cyber Director), του φορέα που συντονίζει την πολιτική και τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβανόταν η προστασία κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και ο συντονισμός κυβερνητικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο.

Είχε επίσης αναλάβει ρόλο στις συνομιλίες για τη ρύθμιση των ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αποχώρησή του επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, αν και οι πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες απομακρύνθηκε δεν είναι απολύτως ταυτόσημες.

Το Axios μετέδωσε ότι ο Κέρνκρος δεν επιθυμούσε να παραμείνει για ακόμη δύο χρόνια στη θέση του και ότι η αποχώρησή του θα επέτρεπε στον Λευκό Οίκο να προχωρήσει εγκαίρως στη διαδικασία έγκρισης του διαδόχου του από τη Γερουσία.

Η αποπομπή μετά τα προβλήματα σε αεροδρόμια, τράπεζες και υπηρεσίες πληροφοριών

Η αλλαγή στην ηγεσία της αμερικανικής κυβερνοασφάλειας πραγματοποιείται στον απόηχο μιας σειράς σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που επηρέασαν τις τελευταίες ημέρες δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.

Οι διακοπές λειτουργίας επεκτάθηκαν σε διαφορετικούς τομείς, προκαλώντας ανησυχία για την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών της χώρας.

Μεταξύ των συστημάτων που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αεροπορικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και υποδομές που συνδέονται με υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Τα περιστατικά ανέδειξαν την εξάρτηση κρίσιμων κρατικών και ιδιωτικών λειτουργιών από τεχνολογικές υποδομές, καθώς και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας τους.

Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι τα διαφορετικά περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή ότι αποτελούν αποτέλεσμα συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να τεκμηριώνουν κοινή κακόβουλη ενέργεια πίσω από τα προβλήματα.

Παράλληλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι συγκεκριμένες διακοπές συνδέονται αιτιωδώς με την απόφαση απομάκρυνσης του Κέρνκρος, παρότι χρονικά συνέπεσαν με τις εξελίξεις στην ηγεσία της κυβερνοασφάλειας.

Ποια είναι η Κίρστεν Ντέιβις που αναλαμβάνει προσωρινά

Τη θέση του αποπεμφθέντος αξιωματούχου αναμένεται να αναλάβει σε μεταβατική βάση η Κίρστεν Ντέιβις, η οποία υπηρετεί ως επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφορικής (Chief Information Officer) του υπουργείου Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιλογή της εντάσσεται, σύμφωνα με την πηγή του Λευκού Οίκου, σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας που διαχειρίζεται ζητήματα κυβερνοασφάλειας.

Στόχος της αναδιοργάνωσης είναι η αποτελεσματικότερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, σε μια περίοδο που οι τεχνολογικές απειλές και οι απαιτήσεις προστασίας των ψηφιακών συστημάτων αυξάνονται.

Η νέα ηγετική ομάδα θα κληθεί να συνεργαστεί στενά με τον διευθυντή των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, Μάρκο Ρούμπιο.

Η τοποθέτηση της Ντέιβις σε προσωρινό ρόλο επιτρέπει τη συνέχιση του συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής μόνιμου επικεφαλής.

Από τον μηχανισμό των Ρεπουμπλικανών στον Λευκό Οίκο

Πριν αναλάβει την ευθύνη της εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, ο Σον Κέρνκρος είχε διαγράψει σημαντική πορεία στον κομματικό μηχανισμό των Ρεπουμπλικανών.

Είχε υπηρετήσει στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών (Republican National Committee – RNC), αποκτώντας εμπειρία κυρίως στον τομέα της κομματικής οργάνωσης και της πολιτικής διοίκησης.

Η επαγγελματική του διαδρομή δεν περιλάμβανε αντίστοιχη μακρόχρονη εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, στοιχείο που είχε προκαλέσει ερωτήματα ήδη από την επιλογή του για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Κέρνκρος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Αύγουστο του 2025, έχοντας ως βασική αποστολή τον συντονισμό των πολιτικών ψηφιακής ασφάλειας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η μάχη με τον χρόνο για τον διορισμό του διαδόχου

Η αποχώρηση Κέρνκρος δημιουργεί ένα ακόμη ζήτημα για τον Λευκό Οίκο, καθώς ο διορισμός μόνιμου επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας απαιτεί την έγκριση της αμερικανικής Γερουσίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον έλεγχο του σώματος έως τις αρχές Ιανουαρίου 2027, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο χρονοδιάγραμμα της επιλογής νέου διευθυντή.

Σύμφωνα με το Axios, η προοπτική αλλαγής των κοινοβουλευτικών συσχετισμών αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που συνδέθηκαν με τον χρόνο αποχώρησης του Κέρνκρος.

Η κυβέρνηση Τραμπ καλείται πλέον να επιλέξει μόνιμο αντικαταστάτη, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που έχουν δημιουργήσει οι πρόσφατες δυσλειτουργίες στις ψηφιακές υποδομές.

Η αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία των κρατικών συστημάτων, η ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Ουάσιγκτον.