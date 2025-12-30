Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που ενεπλάκη ο Άντονι Τζόσουα στη Νιγηρία και στο οποίο έχασαν την ζωή τους δύο πολύ καλοί φίλοι του παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πυγμάχος επέβαινε σε ένα μαύρο SUV Lexus, όταν αυτό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε ακινητοποιημένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος Ιμπαντάν στο Μακούν. Ο αθλητής καθόταν πίσω από τον οδηγό στην αριστερή πλευρά του οχήματος και διασώθηκε. Οι άλλοι δύο συνεπιβάτες και στενοί φίλοι του Τζόσουα σκοτώθηκαν ακαριαία.

Τις τελευταίες ώρες, Νιγηριανοί αξιωματούχοι δημοσίευσαν φωτογραφίες από το αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη τεράστιες καταστροφές. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, οι πόρτες αποκόπηκαν και η οροφή έφυγε από την θέση της.

Παράλληλα, ο Τζόσουα διακρίνεται να κάθεται αποσβολωμένος και χωρίς φανέλα στο κατεστραμμένο όχημα, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη, καθώς και το γεγονός ότι οι δύο φίλοι του δεν βρίσκονται πλέον στην ζωή.

Εκπρόσωπος του Τζόσουα επιβεβαίωσε ότι οι Σίνα Γκάμι και Κέβιν Λατίφ Αγιοντέλε είναι νεκροί. «Με βαθύτατη θλίψη επιβεβαιώνουμε, μετά από τροχαίο δυστύχημα στο Λάγος της Νιγηρίας νωρίτερα σήμερα, τον θάνατο του Σίνα Γκάμι και του Κέβιν “Λατίφ” Αγιοντέλε. Ζητούμε με σεβασμό να δοθεί χώρος και ιδιωτικότητα στις οικογένειες αυτή τη στιγμή, ενόσω επεξεργάζονται αυτά τα πραγματικά συγκλονιστικά και καταστροφικά γεγονότα» ανέφερε η ανακοίνωση.

Από την άλλη μεριά, ο πυγμάχος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, με την κατάστασή του να θεωρείται σταθερή, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για κάποια επείγουσα ιατρική επέμβαση.

