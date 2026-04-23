Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που αποδίδονται στην τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ στις πολιτείες Μπόρνο και Ανταμάουα στη βορειοανατολική Νιγηρία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους.

Heartbreaking testimony of Christian widows in the Middle Belt of Nigeria 🇳🇬



They faced unspeakable violence as their families were murdered by Fulani jihadists.



This is Lisa’s story.



Great doc from @Channel4 April 21, 2026

Ένοπλοι που επέβαιναν σε δίκυκλα έκαναν επιδρομές στα χωριά Πουμπάγκου και Μάγιο Λαντέ, ανέφερε ο περιφερειακός αξιωματούχος Μαντά Σαϊντού. Διευκρίνισε πως 11 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Πουμπάγκου και εννέα στο Μάγιο Λαντέ, συμπληρώνοντας πως οι δράστες πυρπόλησαν σπίτια και καταστήματα, και άρπαξαν τρόφιμα.

“More Christians are killed for my faith in Nigeria than anywhere else in the world.”



“Since 2009, over 50,000 Christians have been killed by Islamic jihadists and 20,000 churches, schools & religious institutions have been destroyed.” @tedcruz pic.twitter.com/E9iIL9y2tL April 21, 2026

Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)