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Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο σε πτήση της Ryanair παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι η ζημιά προκλήθηκε από πρόσκρουση ξένου αντικειμένου και όχι από την ηλικία ή την κατάσταση συντήρησης του αεροσκάφους Boeing 737.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, όταν το παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε ενώ αυτό βρισκόταν σε πτήση, με αποτέλεσμα ένας Σέρβος επιβάτης να βρεθεί εν μέρει εκτός της ατράκτου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους επιβαίτες. Η υπόθεση διερευνάται από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB). Βάσει βιντεοληπτικού υλικού και στοιχείων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη και προσέκρουσε στο παράθυρο, προκαλώντας τη θραύση του.

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Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία, υπέστη αποσυμπίεση, γεγονός που οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση. Όπως εξήγησε ο Ο’Λίρι, οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι ξένο σώμα χτύπησε τον κινητήρα κατά την απογείωση. Ωστόσο, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το αεροσκάφος ήταν ηλικίας 18 ετών, ενώ ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και επισκευή μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Πρόσθεσε επίσης ότι το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, πριν ακολουθήσει η τελική και αναλυτική έκθεση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η ζημιά προκλήθηκε από πρόσκρουση ξένου αντικειμένου, ενδέχεται να περιοριστούν οι ευθύνες τόσο της Boeing όσο και της Ryanair για το συγκεκριμένο περιστατικό.