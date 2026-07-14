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Ο επιβάτης Λιούμπισα Κάροβιτς παρασύρθηκε μερικώς εκτός καμπίνας, αλλά η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες τον συγκράτησαν και τον έσωσαν.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο αναχώρησης μετά το σοβαρό περιστατικό.

Ο τραυματισμένος επιβάτης νοσηλεύεται, ενώ η σύζυγός του περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσαν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για το Μέμινγκεν της Γερμανίας όταν αποκολλήθηκε παράθυρο, περιέγραψε μία γυναίκα επιβάτιδα που χρειάστηκε να αρπάξει τα πόδια του άντρα της, καθώς αυτός παρασύρθηκε έξω από το παράθυρο του αεροσκάφους την ώρα της πτήσης.

Ο Λιούμπισα Κάροβιτς, από τη Σερβία, βρέθηκε με το μισό του σώμα έξω από το παράθυρο του αεροσκάφους, ενώ η απελπισμένη σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, κρατούσε τα πόδια του, όταν μέρος του κινητήρα αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης και έσπασε το παράθυρο την περασμένη Παρασκευή.

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Η πτήση FR1879 με το Boeing 737-800, που ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω και να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο από όπου αναχώρησε μετά το δραματικό περιστατικό.

Οι επιβάτες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό κρότο λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο κ. Κάροβιτς, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο, παρασύρθηκε έξω από το άνοιγμα.

Ωστόσο, η σύζυγός του τον κράτησε από τα πόδια για περίπου πέντε λεπτά, ενώ οι συνεπιβάτες κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω στην καμπίνα, τη στιγμή που έπεφταν οι μάσκες οξυγόνου.

Η κ. Γκρκόβιτς περιέγραψε τη δοκιμασία που βίωσαν στον αέρα, η οποία σημειώθηκε καθώς εκείνη και ο σύζυγός της επέστρεφαν από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ελλάδα.

«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο σύζυγός μου, ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και άρπαξα τα πόδια του. Σκέφτηκα: “Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί”. Ήταν φρικτό», δήλωσε στο σερβικό δίκτυο Nova.

Ακολούθησε χάος, με μερικούς επιβάτες να πανικοβάλλονται και άλλους να σπεύδουν να βοηθήσουν τον κ. Κάροβιτς.

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«Μερικοί άνθρωποι ήρθαν να με βοηθήσουν, θυμάμαι έναν άνδρα και μια γυναίκα», πρόσθεσε. «Αυτός ο άνδρας βοήθησε πολύ εμένα και τον Λιούμπισα».

Η κ. Γκρκόβιτς είπε ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει προσωπικά τον ηρωικό επιβάτη, αφού βοήθησε να σωθεί η ζωή του συζύγου της.

Ο κ. Κάροβιτς παραμένει στο νοσοκομείο και πιστεύεται ότι δεν μπορεί να μιλήσει λόγω των τραυματισμών του, σύμφωνα με την Daily Mail. Έχει επίσης εγκαύματα από τριβή και βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρού σοκ.

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Η σύζυγός του ανέφερε ότι το χέρι του έχει τραυματιστεί σοβαρά και ότι έχει επίσης μια σειρά εγκαυμάτων.

Υπενθύμισε ότι έχασε τις αισθήσεις του αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του συμβάντος και δεν μπορεί να θυμηθεί πολλά από όσα έγιναν.

Ο κ. Κάροβιτς κατάγεται από τη Βρνιάτσκα Μπάνια στην κεντρική Σερβία, αλλά έχει περάσει πολύ χρόνο στην Ελλάδα, καθώς ασχολείται με την πώληση και την ενοικίαση διαμερισμάτων.

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