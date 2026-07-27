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Ο Usher αντέδρασε στην απρόσμενη στάση της νεαρής γυναίκας, υποδεικνύοντάς της να αποχωρήσει από τη σκηνή μπροστά στο κοινό.

Το βίντεο του περιστατικού έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους χρήστες σχετικά με τη συμπεριφορά της κοπέλας.

Η ίδια η θαυμάστρια, Gabrielle Cheyenne, εξήγησε μέσω διαδικτύου ότι δεν γνώριζε πως θα συμμετείχε σε ένα τόσο προσωπικό σκηνικό στη σκηνή.

Η γυναίκα υπερασπίστηκε τη στάση της απέναντι στις επικρίσεις, τονίζοντας πως δεν θεωρεί την αντίδρασή της αγενή ή προσβλητική προς τον καλλιτέχνη.

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Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η καθιερωμένη αλληλεπίδραση του Usher με το κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Νάσβιλ το βράδυ του Σαββάτου, όταν μια θαυμάστρια που ανέβηκε στη σκηνή δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται στο αισθησιακό σόου του διάσημου τραγουδιστή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, ο 47χρονος σταρ πλησίασε τη νεαρή γυναίκα ενώ ερμήνευε ένα από τα πιο αισθησιακά τραγούδια του, όμως εκείνη άρχισε να απομακρύνεται, δείχνοντας εμφανώς αμήχανη και αποφεύγοντας τη στενή επαφή μαζί του.

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Η αντίδρασή της προκάλεσε έκπληξη τόσο στον Usher όσο και στο κοινό. Ο τραγουδιστής, εμφανώς απογοητευμένος, απευθύνθηκε στους θεατές λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι στη σκηνή, ε;», πριν κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι, υποδεικνύοντας πως η κοπέλα μπορούσε να αποχωρήσει από τη σκηνή.

Το περιστατικό έγινε αμέσως viral, με πολλούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων να σχολιάζουν τη στάση της νεαρής γυναίκας. Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια, η Gabrielle Cheyenne, αποφάσισε να δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Με ανάρτησή της στα social media, απάντησε στις επικρίσεις, εξηγώντας ότι δεν γνώριζε πως θα συμμετείχε σε ένα τόσο προσωπικό σκηνικό με τον τραγουδιστή.

«Καταρχάς, ΚΑΝΕΙΣ δεν αρνείται να ανέβει στη σκηνή. Φαινόμουν καλή, νομίζεις ότι δεν θα άφηνα ΧΙΛΙΑΔΕΣ ανθρώπους να με δουν; Δεν λένε για ποιον θα πας εκεί πάνω! Θέλατε όλοι να ανέβω εκεί πάνω και να τον γαμ@@@ω;» έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, είχε παρακολουθήσει τη συναυλία μαζί με τη μητέρα της και αρχικά βρισκόταν στην αρένα. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, μεταφέρθηκε στο VIP τμήμα λόγω, όπως είπε με χιούμορ, των «όμορφων προνομίων», χωρίς να γνωρίζει ότι θα επιλεγεί για να ανέβει στη σκηνή.

Η Gabrielle συνέχισε να απαντά στα αρνητικά σχόλια και την επόμενη ημέρα, δημοσιεύοντας μια selfie με τη λεζάντα «Αδιάφορη😘», ενώ σε νέο story ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως η συμπεριφορά της ήταν αγενής.

«Δεν θα μπείτε στο διαδίκτυο και θα με φωνάζετε με το όνομά μου, δεν θα με προσβάλετε και θα περιμένετε να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Μην νομίζετε ότι θα με εκφοβίζετε για μια εμπειρία που δεν ζήσατε εσείς!», έγραψε, απαντώντας σε όσους την κατέκριναν.

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Το βίντεο εξακολουθεί να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να διχάζονται ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν ότι η νεαρή γυναίκα είχε κάθε δικαίωμα να αισθανθεί άβολα και σε όσους θεωρούν ότι η αντίδρασή της αιφνιδίασε τον Usher, ο οποίος έχει καθιερώσει αυτού του είδους τις διαδραστικές εμφανίσεις στις συναυλίες του.