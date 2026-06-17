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Μια απρόσμενη εικόνα αντίκρισε γυναίκα στη Ναμίμπια όταν επέστρεψε από τη δουλειά και βρήκε το σπίτι της άνω κάτω. Μια ομάδα μπαμπουίνων είχε εισβάλει στην κατοικία, μετατρέποντας την κουζίνα σε πεδίο καταστροφής. Τα ζώα άρπαξαν και έφαγαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, σκορπίζοντας τρόφιμα και αντικείμενα στο πάτωμα.

A troop of baboons broke into a residential house in Namibia and caused chaos



A woman returned home from work and didn’t recognize her kitchen. The primates ate everything they could find. They even didn’t forget about the owner’s dog (possibly it was in on the theft).



The dog… pic.twitter.com/jZ9oSBcWfc Advertisement Advertisement June 17, 2026

Από το «πάρτι» δεν έλειψε ούτε ο σκύλος της οικογένειας, ο οποίος φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση και καταβρόχθισε τις λιχουδιές που είχαν πέσει κάτω. Παραμένει άγνωστο πώς η ιδιοκτήτρια κατάφερε τελικά να απομακρύνει τους απρόσκλητους επισκέπτες από το σπίτι της.