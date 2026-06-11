Πυρκαγιά ξέσπασε μέσα στη νύχτα σε ένα δημοφιλές παιδικό κέντρο ψυχαγωγίας στην Βρετανία, το οποίο φιλοξενούσε και έναν μίνι ζωολογικό κήπο, με αποτέλεσμα όλα τα ζωάκια να βρουν τραγικό θάνατο.
Νεκρά όλα τα ζώα μετά από μεγάλη πυρκαγιά σε ζωολογικό κήπο
Το Jungle Box λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του περασμένου έτους στο Χερτφορντσάιρ και, πρόσφατα άνοιξε έναν μικρό ζωολογικό κήπο για παιδιά που φιλοξενούσε εξωτικά ζώα, όπως σουρικάτες, φίδια, γιγάντιες χελώνες, ιγκουάνα, κουκουβάγιες και γενέττες.
Αν και η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση με δέκαδες πυροσβεστικά οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό να σπεύδουν, οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα.
Ανάμεσα στα θύματα της φωτιάς βρίσκονταν σουρικάτες, κουκουβάγιες, εξωτικά ιγκουάνα, γιγάντιες χελώνες, καθώς και ένα εντυπωσιακό φίδι με μήκος που άγγιζε τα πέντε μέτρα.
Ο βοηθός αρχηγός της πυροσβεστικής, Ντάρεν Κουκ, δήλωσε: «Τα πληρώματα εργάστηκαν σκληρά για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικές μονάδες».
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα πληρώματα για τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά τους, καθώς και τους συναδέλφους του ελέγχου πυρός για την ψύχραιμη και αποτελεσματική διαχείριση των κλήσεων. Δυστυχώς, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα ζώα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της πυρκαγιάς δεν επέζησαν».
Στον ζωολογικό κήπο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν βρισκόταν κάποιος και οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την έκτασή της πριν μεταπηδήσει σε γειτονικές μονάδες.
Το χελωνάκι που διασώθηκε
Οι Αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τα αίτια της φωτιάς και ανάμεσα στις στάχτες έκαναν μια συγκινητική ανακάλυψη. Όπως ενημέρωσαν στα social media πριν από λίγη ώρα, ανάμεσα στα αποκαΐδια εντόπισαν με μεγάλη έκπληξη ένα μικρό χελωνάκι ζωντανό.
«Έχουμε να μοιραστούμε κάποια συγκινητικά νέα μετά τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στο Jungle Box στο Buntingford. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, ανακαλύψαμε, προς μεγάλη μας έκπληξη, ένα μωρό χελωνάκι ζωντανό μέσα στα ερείπια, παρά τους αρχικούς φόβους ότι όλα τα ζώα είχαν πεθάνει. Μια μικρή αλλά σημαντική στιγμή μετά από ένα πολύ δύσκολο περιστατικό ❤️ Η έρευνά μας για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται» ανέφεραν στα social media.