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Η οικογένεια έκανε κολύμβηση με αναπνευστήρα κοντά στο νησί Νορθ Μπίμινι όταν τα παιδιά παρασύρθηκαν από το ρεύμα.

Η γυναίκα κατάφερε να βοηθήσει τα παιδιά της, τα οποία διασώθηκαν στη συνέχεια, αλλά η ίδια παρασύρθηκε και έχασε τη ζωή της.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών θανάτου.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει την απαραίτητη στήριξη στην οικογένεια της θανούσας μετά το τραγικό αυτό συμβάν.

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Μια 36χρονη Βρετανίδα έχασε τη ζωή της στις Μπαχάμες, στην προσπάθειά της να σώσει τους δύο γιους της, αφού ένα ρεύμα τούς παρέσυρε ενώ κολυμπούσαν στην θάλασσα ε αναπνευστήρα (snorkeling).

Σύμφωνα με την αστυνομία που ερευνά το περιστατικό, η Λιν Γκρέγκορι έκανε snorkeling μαζί με τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους, κοντά στο νότιο άκρο του νησιού Νορθ Μπίμινι, όταν ένα ισχυρό ρεύμα φέρεται να παρέσυρε τα δύο παιδιά.

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Η αστυνομία ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον Guardian, ότι στην προσπάθειά της να τα σώσει «παρασύρθηκε και η ίδια η γυναίκα».

Τα παιδιά διασώθηκαν τελικά λίγο αργότερα αφού όμως είδαν πρώτα την μητέρα τους να πεθαίνει.

Ο σύζυγος της 36χρονης, Νέιθαν Γκρρέγκορι, συγκλοινσμένος από τον θάνατο της συζύγου του με την οποία ήταν μαζί από παιδιά, σχολίασε – όπως αναφέρει το ΒBC, πως ήταν μια «Απόλυτη ηρωίδα…Ήταν η πιο αγνή, η πιο υπέροχη σύζυγος, μητέρα και φίλη που πέρασε ποτέ από αυτόν τον κόσμο», έγραψε ο σύζυγός της σε ανάρτησή του στο Facebook. «Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό. Ήταν η αδελφή ψυχή μου, ο παιδικός μου έρωτας, η μοναδική μου αγάπη. Το θεμέλιο ολόκληρης της οικογένειάς μου και η δύναμη που μας κρατούσε όλους ενωμένους. Τα αγόρια μου αναγκάστηκαν να γίνουν μάρτυρες ενός γεγονότος που κανείς, ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν θα έπρεπε ποτέ να δει, αλλά γνωρίζουν ότι η μαμά τους πέθανε σαν μια απόλυτη ηρωίδα».

Ανέφερε επίσης, ότι δημιούργησε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων «για τους γιους μου και για την εξασφάλισή τους μετά από αυτή την τραγική απώλεια».

Στη σχετική ανάρτηση, ανέφερε πώς η σύζυγός του —με την οποία ήταν μαζί επί 22 χρόνια— κρατούσε τον γιο τους μέχρι τη στιγμή της διάσωσής του, «αλλά δεν είχε πλέον τις δυνάμεις να σώσει τον εαυτό της». Και πρόσθεσε: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να νιώθω ευγνωμοσύνη για την ηρωίδα που ήταν στη ζωή και στον θάνατο, καθώς και για το γεγονός ότι τα αγόρια μου κατάφεραν να βγουν σώα».

Το Μπιμίνι είναι ένα μικρό σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται ανάμεσα στο μεγαλύτερο νησί των Μπαχαμών, την Άνδρος, και το Μαϊάμι στις ΗΠΑ. Αποτελεί το πλησιέστερο σημείο των Μπαχαμών προς την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

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Τα νησιά είναι ευρύτερα γνωστά επειδή κάποτε αποτέλεσαν τόπο διαμονής του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ενώ φιλοξενούν επίσης ένα παγκοσμίου φήμης ερευνητικό κέντρο για τους καρχαρίες.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αστυνομία των Μπαχαμών ανέφερε: «Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, λίγο μετά τις 10 το πρωί, αστυνομικοί του τμήματος στο Άλις Τάουν έλαβαν πληροφορία ότι μια γυναίκα βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις της στην προβλήτα των φέρι στο Βόρειο Μπιμίνι. «Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, κατά την άφιξή τους, ενημερώθηκαν ότι η γυναίκα είχε μεταφερθεί στην τοπική κλινική για ιατρική φροντίδα, όπου στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της από τοπικό γιατρό, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να σωθεί η ζωή της.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η θανούσα έκανε κολύμβηση με αναπνευστήρα (snorkeling) μαζί με τον σύζυγό της και τους δύο γιους τους κοντά στο νότιο άκρο του νησιού, όταν ένα ισχυρό ρεύμα φέρεται να παρέσυρε τα δύο παιδιά. «Στην προσπάθειά της να σώσει τους γιους της, η γυναίκα παρασύρθηκε και η ίδια. «Αργότερα εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στην προβλήτα, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες (ΚΑΡΠΑ). Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας».

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Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια μιας Βρετανίδας που απεβίωσε στις Μπαχάμες. «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και παρέχουμε στήριξη στην οικογένειά της».

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