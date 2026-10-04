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Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μητέρα με τραύματα στους καρπούς και κατέσχεσαν το πιστόλι που βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας.

Η ύποπτη ομολόγησε την πράξη της στους αστυνομικούς και αντιμετωπίζει πλέον δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως που επισύρει τη θανατική ποινή.

Ο 21χρονος γιος της κατέληξε ακαριαία στο σημείο, ενώ ο 15χρονος αδελφός του εξέπνευσε αργότερα στο νοσοκομείο λόγω των σοβαρών τραυμάτων του.

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Μια μητέρα στο βόρειο Τέξας φέρεται να πυροβόλησε τα δύο νεαρά αγόρια της μέσα σε τροχόσπιτο, σκοτώνοντάς τα και τα δύο, προτού επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή.

Αστυνομικοί του γραφείου του Σερίφη της κομητείας Ellis έσπευσαν, σύμφωνα με την New York Post , στο τροχόσπιτο, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 500 της οδού Big Sky Drive στο Waxahachie, γύρω στις 4 π.μ. της Πέμπτης, αφού η 42χρονη Colleen Lemmon φέρεται να πυροβόλησε τα παιδιά της στο κεφάλι και να έκοψε τους καρπούς της, σύμφωνα με την αστυνομία και τις αναφορές.

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«Είναι σπαρακτικό και προσεύχομαι γι’ αυτούς», δήλωσε στο FOX 4 η γειτόνισσα Ida Brown. «Προσεύχομαι στον Θεό να με βοηθήσει να καταλάβω, ξέρετε. Υποθέτω πως δεν υπάρχει λογική εξήγηση, αλλά απλώς πονάει· δεν τους γνώριζα καν, κι όμως πονάει».

Το ένα θύμα, ο 21χρονος Christopher Pitre, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, ενώ ο 15χρονος αδελφός του, Brian Pitre, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση, για να καταλήξει αργότερα από τα τραύματά του, όπως μετέδωσε το NBC 5.

Στη Lemmon απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως που επισύρει τη θανατική ποινή (capital murder) και οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης Wayne McCollum στο Waxahachie.

Ο Scott Pitre, πατέρας των αγοριών, δήλωσε στο NBC 5 ότι ο Brian είχε μόλις γιορτάσει τα 15α γενέθλιά του και ότι ο ίδιος ζητά δικαιοσύνη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τη Lemmon καλυμμένη με αίμα, με τραύματα που είχε προκαλέσει η ίδια στους καρπούς της και ένα πιστόλι σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση σύλληψης που περιήλθε στην κατοχή του FOX 4.

Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο: «Πυροβόλησα και τα δύο παιδιά μου».

Το κίνητρο της φερόμενης διπλής ανθρωποκτονίας παρέμενε ασαφές. Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου συμμερίστηκαν το σοκ και τη φρίκη των κατοίκων της περιοχής.