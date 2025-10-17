Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA - Προκριματικά UEFA - Όμιλος F - Πορτογαλία εναντίον Ουγγαρίας - Estadio Jose Alvalade, Λισαβόνα, Πορτογαλία - 14 Οκτωβρίου 2025 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Πορτογαλίας πανηγυρίζει το πρώτο γκολ της ομάδας του REUTERS/Pedro Nunes

Η Ιταλία σχεδιάζει να αυξήσει κατά 50% τον συντελεστή του ενιαίου φόρου που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει πλούσιους ιδιώτες, ως μέρος των μέτρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της για την περίοδο 2026-2028, σύμφωνα όσα λένε δύο αξιωματούχοι στο Reuters.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον ετήσιο φόρο από 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ για τα εισοδήματα από το εξωτερικό που αποκτούν άτομα τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η κίνηση αυτή, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026, σηματοδοτεί τη δεύτερη αύξηση σε δύο χρόνια.

Ο Ρέντσι εισήγαγε τον «φόρο υπερπλουσίων» – Η Μελόνι παίρνει τη σκυτάλη

Η εισφορά, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2017 από την κεντροαριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με σκοπό να προσελκύσει πλούσιους αλλοδαπούς, διπλασιάστηκε σε 200.000 ευρώ το 2024 από την συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Ιούνιο, σχεδόν 1.500 άτομα επωφελήθηκαν από το καθεστώς του ενιαίου φόρου στην Ιταλία το 2023. Το μέτρο απέφερε 315 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για το κράτος μεταξύ 2020 και 2023.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έπαιξε για την ιταλική ομάδα της Γιουβέντους μεταξύ 2018 και 2021, ήταν ένας από τους διασημότερους ξένους στη χώρα, που επωφελήθηκαν από το καθεστώς ενιαίου φόρου της Ιταλίας.