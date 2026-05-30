Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρώμη, όταν περίπου 30 άλογα που προορίζονταν για τη στρατιωτική παρέλαση της εθνικής γιορτής της Ιταλικής Δημοκρατίας ξέφυγαν από τον χώρο φιλοξενίας τους και άρχισαν να καλπάζουν ανεξέλεγκτα σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

A group of galloping horses among the cars along via Cristoforo Colombo in Rome.



30 horses escaped from the Imperial Forum frightened by the explosion of some firecrackers. They were rescued with minor damages to cars.pic.twitter.com/v16GpHrbbc Advertisement Advertisement May 30, 2026

Το απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με πέντε ανθρώπους να τραυματίζονται στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν τα πανικόβλητα ζώα. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία στελέχη του ιταλικού στρατού και δύο αστυνομικοί, ενώ δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

🚨 JUST IN



Rome, Italy 🇮🇹



Military horses just broke loose during rehearsals for Italy’s Republic Day parade on June 2, galloping into traffic and leaving drivers stunned! pic.twitter.com/Fr0WYiDWLv May 29, 2026

Cavalli scossi al galoppo per le strade di Roma. Alle loro spalle militari che a piedi e in sella che tentavano di raggiungerli. E poi pattuglie della polizia municipale accorse per bloccare il traffico, sirene.



Il caos si è scatenato pochi minuti prima di mezzanotte… pic.twitter.com/jMvMxrWNFP — Radio Deejay (@radiodeejay) May 30, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα άλογα τρόμαξαν από έκρηξη βεγγαλικών και εγκατέλειψαν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα Λουτρά του Καρακάλα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και σοκ σε δεκάδες οδηγούς. Έπειτα από μεγάλη επιχείρηση, τα περισσότερα ζώα περισυνελέγησαν, ενώ ένα από αυτά θανατώθηκε.