Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρώμη, όταν περίπου 30 άλογα που προορίζονταν για τη στρατιωτική παρέλαση της εθνικής γιορτής της Ιταλικής Δημοκρατίας ξέφυγαν από τον χώρο φιλοξενίας τους και άρχισαν να καλπάζουν ανεξέλεγκτα σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Το απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, με πέντε ανθρώπους να τραυματίζονται στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν τα πανικόβλητα ζώα. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται τρία στελέχη του ιταλικού στρατού και δύο αστυνομικοί, ενώ δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα άλογα τρόμαξαν από έκρηξη βεγγαλικών και εγκατέλειψαν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα Λουτρά του Καρακάλα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και σοκ σε δεκάδες οδηγούς. Έπειτα από μεγάλη επιχείρηση, τα περισσότερα ζώα περισυνελέγησαν, ενώ ένα από αυτά θανατώθηκε.