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Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης τεσσάρων μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας.

Orrore in Calabria: 4 braccianti pakistani bruciati vivi in un minivan ad Amendolara (Cosenza). Le portiere bloccate dall’esterno, benzina versata e fuoco appiccato. Due fermati per omicidio. L’ennesima tragedia nel mondo dello sfruttamento del caporalato tra lavoratori migranti. pic.twitter.com/bZQQuvTBq6 Advertisement Advertisement June 2, 2026

Όπως δείχνει βίντεο από κάμερες ασφάλειας το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μετά από λίγο, το βαν εξερράγη.

Χάρη και στο βίντεο από το κύκλωμα ασφάλειας, οι δύο δράστες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους. Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν.

In #Calabria, nel cosentino, 4 migranti sono stati trovati carbonizzati in un'auto ferma a un distributore. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio pic.twitter.com/SBoR1prScR — Tg2 (@tg2rai) June 2, 2026

Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων στον Τύπο, πρόκειται για αλλοδαπούς που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης. Συχνά δεν τους καταβάλλεται ούτε η ελάχιστη συμφωνημένη καθημερινή αμοιβή.