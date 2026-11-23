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Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι παρέχει σημαντική προβολή και πρόσβαση σε διεθνείς ταξιδιώτες χωρίς προκαταβολικό κόστος καταχώρισης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα έχει προγραμματίσει για τις 19 Ιανουαρίου 2027 την εξέταση σχετικής καταγγελίας που υπέβαλε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Παράλληλα, η Booking.com οφείλει πλέον να συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό Ψηφιακών Αγορών, ο οποίος επιτρέπει στα καταλύματα να προσφέρουν καλύτερους όρους στις δικές τους ιστοσελίδες.

Η νομική διαμάχη αφορά την περίοδο 2004–2024 και τις ρήτρες ισοτιμίας τιμών, οι οποίες εμπόδιζαν τα ξενοδοχεία να εφαρμόζουν ανεξάρτητη εμπορική πολιτική.

Οι ξενοδόχοι εκτιμούν ότι οι αποζημιώσεις ενδέχεται να ανέλθουν σε δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει το ζήτημα της κυριαρχίας των διαδικτυακών πλατφορμών στον τουρισμό.

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Η Booking.com, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων στον κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δικαστική αναμέτρηση που ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διεθνής τουριστική αγορά.

Συνολικά 18.135 ευρωπαϊκά ξενοδοχεία συμμετέχουν σε συλλογική δικαστική διεκδίκηση κατά της πλατφόρμας, ζητώντας αποζημιώσεις για εμπορικές πρακτικές που θεωρούν ότι περιόρισαν τον ανταγωνισμό και την ελευθερία καθορισμού των τιμών τους. Η πρώτη ακρόαση στο Άμστερνταμ αναμένεται μέσα στο 2027.

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Στην Ελλάδα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει προγραμματίσει για τις 19 Ιανουαρίου 2027 την εξέταση υπόθεσης που αφορά την Booking.com, έπειτα από καταγγελία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το ζήτημα ξεπερνά μια δικαστική διαμάχη: ποιος ελέγχει την πρόσβαση στον πελάτη, ποιος καθορίζει τους όρους των κρατήσεων και πόσο ελεύθερος είναι ο ανταγωνισμός στο Διαδίκτυο;

Η μεγάλη ευρωπαϊκή δικαστική μάχη

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η συλλογική αγωγή αφορά την περίοδο 2004–2024 και τις λεγόμενες «ρήτρες ισοτιμίας τιμών».

Πρόκειται για συμβατικούς όρους που περιόριζαν τη δυνατότητα των ξενοδοχείων να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές μέσω άλλων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους ιστοσελίδων. Οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν ότι οι πρακτικές αυτές περιόριζαν τον ανταγωνισμό, αύξαναν το κόστος διανομής και τους στερούσαν την ανεξάρτητη εμπορική πολιτική.

Η Booking.com απορρίπτει τις κατηγορίες ότι οι παλαιότερες ρήτρες της ήταν παράνομες ή προκάλεσαν αποδεδειγμένη ζημία. Υποστηρίζει ότι προσφέρει πρόσβαση σε εκατομμύρια ταξιδιώτες, διεθνή προβολή και κρατήσεις χωρίς προκαταβολικό κόστος καταχώρισης. Η διαφορά παραμένει δικαστικά ανοιχτή.

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Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος υπέβαλε καταγγελία κατά της Booking.com τον Μάιο του 2022, θέτοντας ζήτημα πιθανής κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ και της HOTREC, Αλέξανδρος Βασιλικός, έχει επισημάνει ότι η διεκδίκηση αφορά όχι μόνο τις προμήθειες αλλά και την εμπορική ανεξαρτησία των ξενοδοχείων.

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Για ένα μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο σε ελληνικό νησί, η διεθνής προβολή μέσω Booking.com μπορεί να είναι καθοριστική. Όταν όμως μεγάλο μέρος των κρατήσεων προέρχεται από έναν ενδιάμεσο, η προμήθεια, η κατάταξη στα αποτελέσματα και οι κανόνες των εμπορικών προγραμμάτων επηρεάζουν την κερδοφορία.

Η Ευρώπη άλλαξε τους κανόνες

Από τον Νοέμβριο του 2024 η Booking.com υπάγεται στις υποχρεώσεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού Ψηφιακών Αγορών (DMA). Τα ξενοδοχεία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ή καλύτερους όρους στις δικές τους ιστοσελίδες και σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες.

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Στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσθετες αλλαγές στις πρακτικές της Booking.com σχετικά με τη διαφάνεια των εμπορικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση ξενοδοχείων.

Το ισπανικό πρόστιμο

Τον Ιούλιο του 2024 η ισπανική Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στην Booking.com πρόστιμο 413,24 εκατομμυρίων ευρώ για καταχρηστικές πρακτικές και περιορισμούς στον ανταγωνισμό. Η εταιρεία προσέφυγε δικαστικά και, σύμφωνα με την οικονομική της ενημέρωση του τρίτου τριμήνου 2026, η εκτέλεση της απόφασης έχει ανασταλεί εν αναμονή της προσφυγής.

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Η συγκέντρωση της αγοράς

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Σύμφωνα με τη μελέτη της HOTREC του Σεπτεμβρίου 2026, Booking Holdings και Expedia Group συγκεντρώνουν το 85,4% των ευρωπαϊκών κρατήσεων μέσω διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων (OTAs), ενώ η Booking Holdings μόνη της το 68,8%.

Στο σύνολο των ξενοδοχειακών κρατήσεων, η ίδια έρευνα καταγράφει 51,3% απευθείας κρατήσεις, 29,9% μέσω OTAs και 18,8% από άλλα κανάλια. Το 51% των ξενοδοχείων αναφέρει ότι συναντά, συχνά ή περιστασιακά, τιμές σε πλατφόρμες χαμηλότερες από τις τιμές που έχει ορίσει. Αυτό δεν αποδεικνύει αυτομάτως παράνομη συμπεριφορά.

Expedia, Agoda και Airbnb

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Η Booking Holdings περιλαμβάνει επίσης την Agoda και την Priceline. Στον ανταγωνιστικό όμιλο Expedia Group ανήκουν οι Expedia, Hotels.com και Vrbo. Ο ταξιδιώτης μπορεί επομένως να συγκρίνει εμπορικά σήματα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Η Airbnb δραστηριοποιείται κυρίως στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά ανταγωνίζεται και την ξενοδοχειακή διαμονή. Στην Ισπανία της επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 64 εκατομμυρίων ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025 για ζητήματα καταχωρίσεων τουριστικών καταλυμάτων. Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

Από τον Μάιο του 2026 εφαρμόζεται νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαφάνειας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με αριθμούς μητρώου όπου απαιτούνται, ελέγχους και διαβίβαση στοιχείων στις αρχές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2025 καταγράφηκαν 951,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που κρατήθηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών στην ΕΕ.

Τι σημαίνει για τον Έλληνα ταξιδιώτη

Η παρουσία ενός ξενοδοχείου σε γνωστή πλατφόρμα δεν εγγυάται τη χαμηλότερη τιμή. Ο ταξιδιώτης μπορεί να συγκρίνει την τελική τιμή με την επίσημη ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, εξετάζοντας φόρους, πρωινό, ακυρώσεις και όρους πληρωμής.

Οι πλατφόρμες προσφέρουν παράλληλα ουσιαστικές υπηρεσίες: συγκέντρωση επιλογών, αξιολογήσεις, εξυπηρέτηση και εύκολη αναζήτηση. Το ζητούμενο είναι διαφάνεια και πραγματική επιλογή.

Το στοίχημα του 2027

Οι 18.135 ξενοδόχοι εκτιμούν ότι οι διεκδικούμενες αποζημιώσεις ενδέχεται να ανέλθουν σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τους τόκους. Πρόκειται για εκτίμηση των προσφευγόντων, όχι για επιδικασμένο ποσό.

Στην Ολλανδία εξελίσσεται και χωριστή συλλογική διαδικασία υπέρ καταναλωτών. Για την Ελλάδα, σημαντικό ορόσημο αποτελεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 19 Ιανουαρίου 2027.

Το ερώτημα είναι εάν ο παγκόσμιος τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερη εξάρτηση από λίγες πλατφόρμες, μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστικό ανταγωνισμό. Αυτό θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες και στην καθημερινή σχέση ταξιδιωτών με τις επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Πηγές: HOTREC European Hotel Distribution Study 2026, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DMA), ισπανική Επιτροπή Ανταγωνισμού, Booking Holdings οικονομικές ανακοινώσεις.