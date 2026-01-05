Ένα δικαστήριο του Παρισιού έκρινε την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 10 άτομα ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν. Το δικαστήριο καταδίκασε όλους τους κατηγορούμενους σε ποινές που κυμαίνονταν από εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για το διαδικτυακό εκφοβισμό έως 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Το δικαστήριο επισήμανε «ιδιαίτερα εξευτελιστικά, προσβλητικά και κακόβουλα» σχόλια που αναφέρονταν σε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με υποτιθέμενη τρανσέξουαλ ταυτότητα και υποτιθέμενη παιδοφιλική εγκληματικότητα που στοχεύουν την Μπριζίτ Μακρόν.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας 41 έως 65 ετών, κατηγορήθηκαν ότι δημοσίευσαν «πολλά κακόβουλα σχόλια» ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι η σύζυγος του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και συνδέοντας τη διαφορά ηλικίας 24 ετών με τον σύζυγό της με την παιδοφιλία. Ορισμένες από τις αναρτήσεις είχαν δεκάδες χιλιάδες προβολές.

Η σχέση μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν, 48 ετών, και της Μπριζίτ, 72 ετών, οι οποίοι γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν καθηγήτρια θεάτρου στο σχολείο του, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος από τότε που ο ίδιος έγινε πρόεδρος το 2017. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αυτή η προσοχή έχει επεκταθεί στη διαδεδομένη δημοσίευση ψευδών πληροφοριών, τις οποίες το προεδρικό ζεύγος αποφάσισε να μην αγνοήσει, αλλά να καταπολεμήσει στα δικαστήρια.

Έχουν καταθέσει αγωγή για δυσφήμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της δεξιάς αμερικανίδας podcaster Κάντας Όουενς, η οποία ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η σύζυγος του Γάλλου προέδρου ήταν παλαιότερα άνδρας.

Η δίκη στο Παρίσι, μια ξεχωριστή υπόθεση, αφορούσε 10 κατηγορούμενους από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, ηλικίας μεταξύ 41 και 65 ετών, οι οποίοι κινδύνευαν με αναστολές ποινών από τρεις έως 12 μήνες και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ σε περίπτωση καταδίκης.

Η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν δεν εμφανίστηκε στις ακροαματικές διαδικασίες του Οκτωβρίου, αλλά δήλωσε στους ανακριτές μετά την υποβολή της καταγγελίας της ότι ο ισχυρισμός ότι είναι τρανσέξουαλ γυναίκα έχει «επηρεάσει έντονα» την ίδια και τους αγαπημένους της.

«Στρεβλωμένη εικόνα»



Η Tιφέν Οζιέγ, 41 ετών, η μικρότερη κόρη της Μακρόν από τον πρώτο της γάμο, δήλωσε στη δίκη σε σπάνιες δημόσιες δηλώσεις ότι οι αβάσιμες ισχυρισμοί είχαν βλάψει την υγεία της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. «Πρέπει συνεχώς να προσέχει τι φοράει, πώς συμπεριφέρεται, επειδή ξέρει ότι η εικόνα της μπορεί να στρεβλωθεί», είπε.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, που εμφανίστηκαν ήδη από την εκλογή του Μακρόν το 2017, έχουν ενισχυθεί από ακροδεξιούς κύκλους και συνωμοσιολόγους στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ έχουν καταστεί καυτό θέμα στο επίκεντρο των αμερικανικών πολιτισμικών πολέμων.

Στην αμερικανική υπόθεση εναντίον της Κάντας Όουενς, οι Μακρόν σχεδιάζουν να προσκομίσουν «επιστημονικά» στοιχεία και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι η πρώτη κυρία δεν είναι τρανσέξουαλ, σύμφωνα με τον αμερικανό δικηγόρο τους. Αρκετοί από τους κατηγορούμενους στο Παρίσι μοιράστηκαν αναρτήσεις της αμερικανίδας influencer.

Πηγή: Le Monde

