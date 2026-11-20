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Η αστυνομία εντόπισε τη σορό του θύματος στο σπίτι του, διαπιστώνοντας ότι ο θάνατος προκλήθηκε από χτύπημα με αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι.

Ο δράστης συνελήφθη αφού η σύντροφος του θύματος κατήγγειλε ότι την απείλησε μέσα σε αυτοκίνητο, δίνοντάς της ένα σημείωμα που επιβεβαίωνε τον θάνατο του 63χρονου.

Οι αρχές βρήκαν το επίμαχο σημείωμα μέσα στο όχημα και ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του στις 13 Νοεμβρίου.

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Ένας 34χρονος στο Ιλινόις, που λέγεται νόμιμα «Captain America», κατηγορείται για τον θάνατο 63χρονου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε χάρη σε ένα σημείωμα και σε μια γυναίκα που πρόλαβε να ξεφύγει.

Μοιάζει με πλοκή κακής ταινίας, αλλά η αστυνομία της Πεόρια στο Ιλινόις χειρίζεται μια πραγματική υπόθεση φόνου. Ο ύποπτος δεν είναι ο ήρωας της Marvel αλλά ένας 34χρονος που φέρει νόμιμα το ίδιο όνομα. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, επειδή φέρεται να σκότωσε έναν 63χρονο στην Πεόρια.



Ένα σημείωμα μέσα στο αυτοκίνητο



Όλα άρχισαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ο America επέβαινε σε όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα, σύντροφος του θύματος. Της έδωσε ένα σημείωμα που έλεγε ότι ο φίλος της είναι νεκρός και της ζητούσε όλα της τα χρήματα. Εκείνη κατάφερε να ξεφύγει και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλαβε τον America στην κομητεία Tazewell και βρήκε το σημείωμα μέσα στο όχημα.

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Το εύρημα στο σπίτι

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί πήγαν να ελέγξουν τι είχε συμβεί στον 63χρονο. Σε έλεγχο στο τετράγωνο 2700 της οδού North Sheridan Road βρήκαν τη σορό του Khanh Dinh. Η προκαταρκτική νεκροψία έδειξε ότι πέθανε από χτύπημα με αμβλύ όργανο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το TMZ, ο κατηγορούμενος και το θύμα γνωρίζονταν από τη δουλειά: οι αρχές του Ιλινόις τον κατηγορούν για τον φόνο του 63χρονου συναδέλφου του.

Captain C. America, 34 ετών



Σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας Πεόρια, ο Captain C. America, 34 ετών, συνελήφθη στις 13 Νοεμβρίου για τον θάνατο του 63χρονου Khanh Dinh, που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κατοικία. Το «C.» στο μεσαίο όνομα δεν είναι τυχαίο. Ο άνδρας είχε αλλάξει το όνομά του σε Captain Cautious America, δηλαδή «Προσεκτικός Captain America».

Γιατί ακριβώς άλλαξε το όνομά του δεν έχει γίνει γνωστό. Ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση.

Η υπόθεση έγινε viral στα αμερικανικά μέσα, κυρίως λόγω του ονόματος και επειδή ο κινηματογραφικός Captain America επιστρέφει σε λίγες εβδομάδες στη νέα ταινία των Avengers. Για την οικογένεια του Khanh Dinh, ωστόσο, πρόκειται για μια πολύ πραγματική απώλεια.

Mε πληροφορίες από NBC Chicago, TMZ, Fox News, Υahoo.com, Oxygen