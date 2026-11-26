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Τρομακτικές στιγμές έζησαν πριν από μερικές ημέρες όσοι βρέθηκαν στην πίστα Autódromo Internacional Zilmar Beux στη Βραζιλία, εξαιτίας ισχυρών ανέμων που δεν άφησαν τίποτα όρθιο.

Στα σχετικά βίντεο φαίνονται καρέκλες και άλλα αντικείμενα να πετούν στον αέρα ενώ οι πρόχειρες κατασκευές ξηλώθηκαν από τη θέση τους. Οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί ώστε ακόμα και να παρασύρουν ακόμα και τους ανθρώπους που έτυχε να είναι όρθιοι την ώρα της καταιγίδας.

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Τέτοιες ισχυρές καταιγίδες είναι συνηθισμένες για τον μήνα Νοέμβριο στη νότια Βραζιλία.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους και το γεγονός ότι δεν έμεινε τίποτα όρθιο, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός με τους διοργανωτές να αναβάλλουν κάθε αγώνα εκείνης της ημέρας

🌪️‼️ CCTV footage from the Brazilian racetrack known as Autódromo Internacional Zilmar Beux shows windows shattering and debris flying during a storm in which winds reportedly reached 41 mph. 🎥: Automóvel Clube de Cascavel via Storyful https://t.co/0lax8A559y — TMZ (@TMZ) November 25, 2026