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Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έθεσαν σε δοκιμασία τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα πλοία που εκτελούσαν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους να ταξιδεύουν υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Την ένταση της θαλασσοταραχής καταγράφουν βίντεο που έχουν αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες στην πλατφόρμα TikTok. Σε ένα από αυτά, πλοίο της Blue Star, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μύκονος – Τήνος, εμφανίζεται να πλέει μέσα σε ισχυρό κυματισμό, καθώς αντιμετωπίζει τα μεγάλα κύματα που επικρατούσαν στην περιοχή.

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Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και σε άλλα βίντεο, στα οποία πλοία κινούνται εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων, με τα κύματα να καλύπτουν τα καταστρώματα και να φτάνουν έως τα παράθυρα των χώρων όπου βρίσκονται οι επιβάτες, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των συνθηκών που επικρατούσαν στο Αιγαίο.

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώθηκε δρομολόγιο στον Πειραιά

Σημειώνεται πως σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν και σήμερα θυελλώδεις άνεμοι.

Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με μοναδική εξαίρεση το Blue Star Paros με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Το πλοίο, το οποίο επρόκειτο να αποπλεύσει στις 07:30 το πρωί, παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, προκαλώντας αναστάτωση και ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν.

Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων.