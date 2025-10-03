Σε κατάσταση αμόκ ήταν μία Βρετανίδα τουρίστρια σε πτήση με προορισμό την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αναγκαστική προσγείωση στην Κρήτη.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι η 38χρονη Βρετανίδα γρατσούνισε την αεροσυνοδό, ενώ παράλληλα έβριζε και φώναζε σε κάποιους συνεπιβάτες της, ύστερα από καβγά που ξέσπασε επειδή κάποιος από πίσω κλωτσούσε την πλάτη του καθίσματός της.

Η Βρετανίδα ταξίδευε μαζί με τον σύζυγο και το μικρό παιδί της, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης και για αυτόν τον λόγο εκδήλωσε ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media διακρίνεται να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση, φωνάζοντας και βρίζοντας επιβάτες, με μία αεροσυνοδό να προσπαθεί να την συγκρατήσει στην θέση της.