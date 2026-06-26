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Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Χάρι Στάιλς, όταν ο τραγουδιστής διέκοψε το πρόγραμμά του αφού πρόσεξε ένα μήνυμα που κρατούσε Ελληνίδα θαυμάστρια στις κερκίδες. Το πανό αποκάλυπτε πως η κοπέλα είχε πουλήσει φωτογραφίες με τις πατούσες της προκειμένου να καταφέρει να βρεθεί στο live.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης πραγματοποιούσε εμφανίσεις στο Λονδίνο στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», η οποία περιλάμβανε συνολικά δώδεκα συναυλίες. Κατά την έκτη εμφάνισή του στο στάδιο Wembley, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή και τραγουδούσε, αντιλήφθηκε ανάμεσα στο κοινό ένα χάρτινο πανό που ξεχώριζε, καθώς πάνω του υπήρχε ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία.

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Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έγιναν γρήγορα viral, ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε για λίγο και είπε χαρακτηριστικά:

«Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή».

Στη συνέχεια κοίταξε τη θαυμάστριά του και, αφού διάβασε το περιεχόμενο του μηνύματος, τη ρώτησε με έκπληξη: «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;»

Αμέσως μετά θέλησε να μάθει το όνομά της. Η κοπέλα του απάντησε πως ονομάζεται Φένια και ο τραγουδιστής προσπάθησε αρχικά να προφέρει σωστά το όνομά της, χωρίς επιτυχία. Τελικά της είπε ότι χάρηκε που τη γνώρισε, ενώ η στιγμή προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα σε ολόκληρο το στάδιο.