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Ο δράστης εισέβαλε στο γραφείο του θύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτιθέμενος με αντικείμενο ενώ περιφερόταν γυμνός στην περιοχή.

Οι Αρχές εντόπισαν τον 20χρονο μετά από αναφορές κατοίκων για έναν άνδρα που φώναζε θρησκευτικά συνθήματα σε κοντινή τοποθεσία.

Μετά την εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας, η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου και παραμένει προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό κέντρο χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαβάη η άγρια δολοφονία ενός 63χρονου φύλακα ασφαλείας σε παραθαλάσσιο συγκρότημα στο Μάουι. Για την υπόθεση κατηγορείται ένας 20χρονος πρωταθλητής κολύμβησης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, περιφερόταν γυμνός στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψε τον 20χρονο Λέτζεντ Στόρερ να κινείται χωρίς ρούχα προς το γραφείο ασφαλείας του συγκροτήματος, περίπου στις 1:45 τα ξημερώματα.

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Στο γραφείο βρισκόταν ο 63χρονος Ντάιερ, ο οποίος είχε σταματήσει για λίγο από την εργασία του. Ο Στόρερ, φοιτητής και αθλητής του Concordia University Irvine στην Καλιφόρνια, φέρεται να μπήκε στο γραφείο και να επιτέθηκε στον φύλακα, προκαλώντας τον θάνατό του. Μεταξύ των αντικειμένων που φέρεται να χρησιμοποίησε ήταν και ένα μεγάλο δοχείο νερού χωρητικότητας περίπου 19 λίτρων.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Απλώς βρισκόταν στο γραφείο του και έτρωγε ένα τσίζμπεργκερ στο διάλειμμά του», δήλωσε συνάδελφος του θύματος. Όπως ανέφερε, ο Ντάιερ ήταν παντρεμένος, ενώ η σύζυγός του εργαζόταν σε εστιατόριο της περιοχής.

Περιφερόταν γυμνός και φώναζε

Μετά την επίθεση, ο 20χρονος φέρεται να απομακρύνθηκε από το συγκρότημα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Περίπου δύο ώρες αργότερα, η αστυνομία άρχισε να δέχεται αναφορές για έναν γυμνό άνδρα που κινούνταν σε κοντινή κατοικημένη περιοχή.

Κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν ότι άκουγαν τον άνδρα να φωνάζει επανειλημμένα φράσεις με θρησκευτικό περιεχόμενο.

«Άκουσα έναν άνδρα να φωνάζει: Ο Ιησούς σάς αγαπά. Ο Ιησούς είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Ιησούς. Το επαναλάμβανε ξανά και ξανά, ίσως και 15 φορές», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

BREAKING: Maui police say former Concordia University Irvine swimmer Legend Storer, 20, attacked and killed security guard Michael Dyer, 63, at a West Maui condo complex early Thursday. Storer faces second-degree murder and burglary charges, has pleaded not guilty and remains… pic.twitter.com/cWMwRUX9Yf Advertisement August 9, 2026

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά τον Στόρερ, ο οποίος έφερε εκδορές στο σώμα του, και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρική αξιολόγηση.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 5:30 το πρωί, οι Αρχές βρήκαν τον 63χρονο φύλακα νεκρό. Η αστυνομία συνέδεσε τον 20χρονο με την υπόθεση μετά την εξέταση των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος.

Σε βάρος του Στόρερ ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, διάρρηξη με επικίνδυνο αντικείμενο και άσεμνη έκθεση. Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, ο 20χρονος δήλωσε αθώος.

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Το δικαστήριο αποφάσισε να μην του επιτρέψει την αποφυλάκιση με εγγύηση και ο Στόρερ παραμένει κρατούμενος στο Σωφρονιστικό Κέντρο του Μάουι.

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