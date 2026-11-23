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Εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, φτάνοντας σε ύψος έως και 200 μέτρων, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με επαναλαμβανόμενες εκρήξεις και μεγάλες ποσότητες πυρακτωμένης λάβας να εκτοξεύονται στον αέρα.

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Kilauea just started erupting again, in the middle of the night in Hawaii.



The plume off this lava fountain is already reaching 16,500 feet.



Video: USGS Hawaiian Volcano Observatory pic.twitter.com/dHhiWg4jR6 — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) November 23, 2026

Κόκκινη λάβα και πυκνοί καπνοί στον ουρανό

Ζωντανή μετάδοση κατέγραψε τις εντυπωσιακές εικόνες από το νέο επεισόδιο ηφαιστειακής δραστηριότητας. Πύρινες μάζες κατακόκκινης λάβας εκτοξεύονταν ψηλά, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυπταν τον ουρανό πάνω από τον κρατήρα.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Τα προηγούμενα κύματα εκρήξεων παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις στη διάρκειά τους, καθώς ορισμένα συνεχίστηκαν για αρκετές ημέρες, ενώ άλλα ολοκληρώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Kīlauea Volcano Update 🌋 🚁



Scientists conducted a post-episode 56 mapping overflight at the summit of Kīlauea in Hawaiʻi Volcanoes National Park the morning of November 18, 2026.



They observed lava at a high level within both the north and southwest eruptive vents, with a… pic.twitter.com/c3KFFjWILC — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 19, 2026

Με πληροφορίες από: hawaiinewsnow.com