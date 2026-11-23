Εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, φτάνοντας σε ύψος έως και 200 μέτρων, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με επαναλαμβανόμενες εκρήξεις και μεγάλες ποσότητες πυρακτωμένης λάβας να εκτοξεύονται στον αέρα.
Κόκκινη λάβα και πυκνοί καπνοί στον ουρανό
Ζωντανή μετάδοση κατέγραψε τις εντυπωσιακές εικόνες από το νέο επεισόδιο ηφαιστειακής δραστηριότητας. Πύρινες μάζες κατακόκκινης λάβας εκτοξεύονταν ψηλά, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυπταν τον ουρανό πάνω από τον κρατήρα.
Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Τα προηγούμενα κύματα εκρήξεων παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις στη διάρκειά τους, καθώς ορισμένα συνεχίστηκαν για αρκετές ημέρες, ενώ άλλα ολοκληρώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
Με πληροφορίες από: hawaiinewsnow.com