Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ιστορική θαλάσσια αψίδα Χολέι ύψους 27,4 μέτρων κατέρρευσε στον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων επιβεβαίωσε την εξαφάνισή της μεταξύ 23 και 27 Σεπτεμβρίου.

Ο φυσικός σχηματισμός ηλικίας 550 ετών παρουσίαζε σημάδια αστάθειας εδώ και χρόνια, ενώ οι σεισμικές δονήσεις του 2018 είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα γύρω βράχια.

Η κατάρρευση της αψίδας, που αποτελούσε δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων, σημειώθηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια πρόσφατης τροπικής καταιγίδας.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχε προειδοποιήσει από το 2021 για την προσωρινή φύση του γεωλογικού σχηματισμού, ο οποίος επηρεάστηκε σταδιακά από τη διάβρωση και τη φυσική μετακίνηση των βράχων.

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Hawaii’s iconic 550-year-old Hōlei Sea Arch collapsesΗ περίφημη θαλάσσια αψίδα Χολέι (Hōlei) στη Χαβάη —ένας σχηματισμός από βράχια λάβας ύψους 27,4 μέτρωνπου δημιουργήθηκε πριν από περίπου 550 χρόνια— κατέρρευσε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η ακριβής ώρα της κατάρρευσης δεν είναι γνωστή.

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Η αψίδα, όπως αναφέρει το BBC, εξακολουθούσε να προεξέχει μέσα στο νερό από την ακτή του Εθνικού Πάρκου Volcanoes στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά είχε εξαφανιστεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS).

«Η ακτογραμμή δίπλα στη θαλάσσια αψίδα παρουσίαζε σημάδια αστάθειας εδώ και χρόνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η NPS, η οποία είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2021 ότι η αψίδα κάποια στιγμή θα κατέρρεε.

Ο σχηματισμός, που βρισκόταν στο τέλος του δρόμου Τσέιν οφ Κρέιτερς Ρόουντ (Chain of Craters Road) στο νησί της Χαβάης (γνωστό και ως «Big Island» ή «Μεγάλο Νησί»), αποτελούσε δημοφιλή τουριστικό προορισμό που φωτογραφήθηκε κατά κόρον.

Εκτιμάται ότι η αψίδα κατέρρευσε ενώ το πάρκο ήταν προσωρινά κλειστό λόγω της τροπικής καταιγίδας Νόλο (Nolo) το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η υπηρεσία του πάρκου δήλωσε ότι οι σεισμοί κατά τη διάρκεια της έκρηξης του ηφαιστείου Κιλαουέ και της κατάρρευσης της κορυφής του το 2018 είχαν προκαλέσει ζημιές στα βράχια κοντά στην αψίδα.

Η τελική της κατάρρευση σηματοδοτεί «την πιο πρόσφατη μεταβολή της απομακρυσμένης και άγριας ακτογραμμής του πάρκου».

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Τον Ιανουάριο του 2020, νέες ρωγμές και η αστάθεια των βράχων οδήγησαν το πάρκο στο κλείσιμο του αρχικού σημείου θέασης της αψίδας, ενώ λίγους μήνες αργότερα άνοιξε ένα νέο σημείο θέασης σε ασφαλέστερη απόσταση, ανέφερε η NPS.

Κύματα από τροπική καταιγίδα αργότερα εκείνο το έτος έκοψαν ένα κομμάτι βράχου από τη βάση της αψίδας.

«Αυτός ο σχηματισμός είναι όμορφος, αλλά προσωρινός και έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής», δήλωνε η ​​υπηρεσία του πάρκου το 2021. «Η θαλάσσια αψίδα κάποια στιγμή θα καταρρεύσει στη θάλασσα. Ωστόσο, άλλες θα πάρουν τη θέση της καθώς ο βράχος μετακινείται αργά προς την ενδοχώρα».

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Χιλιάδες άνθρωποι αντέδρασαν θετικά και σχολίασαν τη δημοσίευση της NPS στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάρρευση της αψίδας, μοιράζοντας αναμνήσεις από την επίσκεψή τους σε αυτήν και δημοσιεύοντας φωτογραφίες της.

«Τίποτα και κανείς δεν μένει εδώ για πάντα», σχολίασε ένας χρήστης του Facebook. «Σε εκατομμύρια χρόνια από τώρα, ο ήλιος θα σβήσει. Εκτιμήστε το καλό, την ομορφιά, τώρα».

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