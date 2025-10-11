Αμερικανική εκπροσώπηση υπήρξε σήμερα στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, στην τελευταία βραδιά των συγγενών των ομήρων, καθώς επικρατεί αισιοδοξία ότι σύντομα θα επανενωθούν με τους δικούς τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ονειρεύτηκα αυτή τη νύχτα. Ήταν ένα μακρύ ταξίδι», δήλωσε ο Γουίτκοφ, μέσα σε χειροκροτήματα. «Μακάρι να ήταν εδώ ο πρόεδρος· θα το λάτρευε αυτό», πρόσθεσε, με το πλήθος να φωνάζει ρυθμικά «ευχαριστούμε Τραμπ, ευχαριστούμε Γουίτκοφ».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξήρε «το θάρρος και την αντοχή του λαού του Ισραήλ», λέγοντας πως «ενέπνευσαν ολόκληρο τον κόσμο».

Ωστόσο, η αναφορά του στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε αποδοκιμασίες. «Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου», απάντησε ο Γουίτκοφ, επισημαίνοντας ότι ο Νετανιάχου «διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο» στις εξελίξεις.

Jared Kushner and Ivanka Trump addressed a crowd gathered in Tel Aviv following the announcement of the ceasefire agreement in Gaza. https://t.co/UJ7DpkRXzf pic.twitter.com/OcpM1hSpjs — ABC News (@ABC) October 11, 2025

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Γουίτκοφ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: «Όλοι οφείλουμε βαθιά ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο Τραμπ», ενώ απέδωσε φόρο τιμής στους ομήρους, τονίζοντας: «Επιστρέφετε σπίτι».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ανέφερε πως «δεν θα μπορούσε να αισθάνεται πιο περήφανος που είναι φίλος του Ισραήλ», ευχαριστώντας παράλληλα «τους καταπληκτικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Αναφερόμενος στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Κούσνερ είπε με χιούμορ: «Παρατηρώ ότι ο Γουίτκοφ δεν χρησιμοποίησε λέξεις με τέσσερα γράμματα στην ομιλία του, επειδή τις εξάντλησε όλες στη διαπραγμάτευση».

Τελευταία μίλησε η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία χαρακτήρισε την επιστροφή κάθε ομήρου «θρίαμβο πίστης, θάρρους και ανθρωπιάς».

«Προσευχόμαστε η επόμενη εβδομάδα να είναι μια περίοδος ίασης για όλους σας», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «το επόμενο κεφάλαιο θα είναι ένα κεφάλαιο διαρκούς ειρήνης».

«Ο Θεός να σας ευλογεί όλους που στέκεστε αλληλέγγυοι σε αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο», πρόσθεσε.

Κατά την αποχώρησή τους από τη σκηνή, σύμφωνα με το BBC, το πλήθος φώναζε: «Ευχαριστούμε Τραμπ!»

