Ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στο Ανατολικό Χόλιγουντ, τραυματίζοντας περισσότερους από 20, αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Over 20 Injured After Car Rams Crowd in Los Angeles Early Saturday morning, a serious incident occurred on Santa Monica Boulevard in East Hollywood, Los Angeles, where a vehicle plowed into a crowd. According to the Los Angeles Fire Department (LAFD), the crash happened around…

Πέντε άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι 8-10 σε σοβαρή κατάσταση και 10-15 σε καλή κατάσταση, ανέφερε η υπηρεσία.

A car drove into a crowd in East Hollywood early Saturday morning, injuring at least 20 people, the Los Angeles Fire Department reported.



Four to five of the patients who were transported to a hospital are in critical condition, and others are either in "serious" or "fair"…