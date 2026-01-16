Αστυνομικοί στο Χονγκ Κονγκ πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα λίγο πριν μαχαιρώσει μία γυναίκα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Tuen Mun Town Plaza το απόγευμα της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο άνδρας κρατάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια παίρνει όμηρο μία γυναίκα κρατώντας την από την τσάντα.
Ωστόσο, λίγο πριν της επιτεθεί, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να την απομακρύνουν και τον πυροβολούν. Ο δράστης δέχθηκε πέντε σφαίρες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
Στο βίντεο φαίνονται, επίσης, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν μακριά από το σημείο έντρομοι και πανικοβλημένοι για να σωθούν.
Η αιτία του περιστατικού παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστη.