Αστυνομικοί στο Χονγκ Κονγκ πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα λίγο πριν μαχαιρώσει μία γυναίκα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Tuen Mun Town Plaza το απόγευμα της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου.

Hong Kong police have shot and killed a knife wielding man who was holding a girl hostage.

It is said that they are female police officers. pic.twitter.com/caqF9fNSiI January 16, 2026

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο άνδρας κρατάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια παίρνει όμηρο μία γυναίκα κρατώντας την από την τσάντα.

Ωστόσο, λίγο πριν της επιτεθεί, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να την απομακρύνουν και τον πυροβολούν. Ο δράστης δέχθηκε πέντε σφαίρες και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

[Warning: distressing footage]



BREAKING: Police fired live rounds to subdue a knife-wielding man at Tuen Mun Town Plaza on Thursday evening, according to local media.



The man was sent to hospital in an unconscious state, police told HKFP. In full: https://t.co/DCCXWexVft pic.twitter.com/LVfFGRrhXL — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) January 15, 2026

Στο βίντεο φαίνονται, επίσης, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν μακριά από το σημείο έντρομοι και πανικοβλημένοι για να σωθούν.

Η αιτία του περιστατικού παραμένει, μέχρι στιγμής, άγνωστη.