Η οδηγός του ΙΧ που παρακολουθούν έκπληκτοι οι πάντες στην φωτογραφία μέσα στο εμπορικό κέντρο Fuente στην Παραγουάη, είπε ότι το γκάζι της κόλλησε...

Mία γυναίκα και η 71χρονη συνεπιβάτης της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα στο εμπορικό κέντρο Fuente στην Παραγουάη, σύμφωνα με την εφημερίδα El Tiempo. Και οι δύο βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Η οδηγός δήλωσε εκ των υστέρων ότι το γκάζι είχε «κολλήσει», εμποδίζοντάς την να φρενάρει πριν από την πρόσκρουση. Ένας γερανός έφτασε στον τόπο του ατυχήματος για να απομακρύνει το όχημα. Μετά από ώρες προσπαθειών, δεν κατάφεραν ούτε να το μετακινήσουν και τελικά απαιτήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για αυτό τον σκοπό.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο έσπασε μια βιτρίνα του εμπορικού κέντρου, μπήκε μέσα και προσγειώθηκε κατευθείαν πάνω σε μια κυλιόμενη σκάλα.

Μία από τις δύο γυναίκες διακρίνεται στα βίντεο να βγαίνει σχετικά εύκολα από το όχημα που έχει ανατραπεί. Η άλλη, όμως, χρειάστηκε να διασωθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ανακοίνωσε ότι παραμένει άγνωστη η αιτία του ατυχήματος.

#SAN LORENZO.



Momento que la conductora salió del vehículo que cayó entre las escaleras mecánicas del Shopping Fuente Salemma. pic.twitter.com/HHvypZtUTZ — Despertar Juvenil (@DespertarJuven2) October 28, 2025

Περιγράφοντας το ατύχημα, η οδηγός ανέφερε ότι «το γκάζι κόλλησε» και δεν μπόρεσε να φρενάρει το όχημα πριν συγκρουστεί με τα τζάμια του εμπορικού κέντρου και καταλήξει στη συνέχεια στην κυλιόμενη σκάλα.

Πυροσβέστες λένε ότι οι δύο γυναίκες επιβάτες γλίτωσαν από τα χειρότερα, αφού χάρη στη χρήση της ζώνης ασφαλείας, δεν υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

«Το προσωπικό βοήθησε γρήγορα και αποτελεσματικά τα θύματα και το σύστημα ασφαλείας του εμπορικού κέντρου λειτούργησε. Περιμένουμε να έρθουν οι υπεύθυνοι των κυλιόμενων σκαλών και οι αρχιτέκτονες, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές και να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι», εξήγησε αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσία.

AMPLIAMOS 🔴 Vehículo cayó en un centro comercial



🔸 La conductora comentó que se le atascó el acelerador.



🟠 Seguí nuestro canal de Whatsapp: https://t.co/CQBhqELv9R#Comunidad1080 📻 pic.twitter.com/N2PCRq3YQZ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 28, 2025