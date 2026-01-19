Στους 21 έφτασαν οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά που σημειώθηκε το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των διασωστών.

REUTERS/Akhtar Soomro

«Έχουν βρεθεί συνολικά 21 πτώματα και οι έρευνες συνεχίζονται», δήλωσε τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάσαν Χαν, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περίπου 60 ανθρώπων.

Πότε εκδηλώθηκε η πυρκαγιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) το Σάββατο, στο Gul Plaza, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα.

REUTERS/Akhtar Soomro

Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, ενώ τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν συνεργεία με προστατευτικό εξοπλισμό να δίνουν μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας σκάλες, υδροφόρα οχήματα, υδροβόλα και μάνικες. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν στον νυχτερινό ουρανό και ήταν ορατοί από πολλά οικοδομικά τετράγωνα, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Associated Press.

REUTERS/Akhtar Soomro

Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα αφού ξέσπασε σε χώρο όπου καταστηματάρχες είχαν αποθηκεύσει εισαγόμενα ενδύματα και πλαστικά οικιακά είδη, υλικά που λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη. Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι οι περισσότεροι καταστηματάρχες είχαν ήδη κλείσει ή αποχωρήσει όταν εκδηλώθηκε η φωτιά.

REUTERS/Akhtar Soomro

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα μετά την πλήρη κατάσβεση. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αρχές, πολλά κτήρια στο Καράτσι και σε άλλες περιοχές της χώρας στερούνται επαρκών συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, γεγονός που συχνά οδηγεί σε σοβαρές ζημιές και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

REUTERS/Akhtar Soomro

Το Καράτσι είναι η πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Σιντ, όπου παρόμοια περιστατικά είναι συχνά. Τον Νοέμβριο του 2023, πυρκαγιά σε άλλο εμπορικό κέντρο της πόλης είχε στοιχίσει τη ζωή σε 10 ανθρώπους και είχε τραυματίσει 22.