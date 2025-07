Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια θηριώδη φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη αλ-Κουτ στο ανατολικό Ιράκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (INA) που επικαλείται τον κυβερνήτη της επαρχίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να τυλίγουν ένα πενταόροφο κτίριο στην αλ-Κουτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν ήταν άμεσα γνωστή, αλλά ο κυβερνήτης δήλωσε ότι τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν εντός 48 ωρών, ανέφερε το INA.

«Έχουμε καταθέσει αγωγές κατά του ιδιοκτήτη του κτιρίου και του εμπορικού κέντρου», ανέφερε το INA, επικαλούμενο τον κυβερνήτη.

