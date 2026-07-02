Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων απέσυρε δύο φορές βίντεο κατά των ναρκωτικών, καθώς η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η αισθητική K-pop προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Οι ψηφιακοί χαρακτήρες που παρουσίαζαν θετικά τις ουσίες επισκίασαν το προειδοποιητικό μήνυμα της καμπάνιας, μετατρέποντας το περιεχόμενο σε αντικείμενο σάτιρας και διαδικτυακών meme.

Η υπηρεσία παραδέχθηκε αδυναμίες στην παραγωγή και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τη διαδικασία δημιουργίας παρόμοιων εκστρατειών ενημέρωσης για το μέλλον.

Οι αρχές προχώρησαν σε αυτές τις ενέργειες εν μέσω ανησυχίας για την αύξηση των υποθέσεων ναρκωτικών, ιδίως μεταξύ των νέων, που σχετίζονται εν μέρει με τη διάδοση της ετομιδάτης.

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Εκστρατεία ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών στο Χονγκ Κονγκ κατάφερε να προκαλέσει το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Η Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων (Correctional Services Department – CSD) του Χονγκ Κονγκ απέσυρε δύο φορές μέσα σε ένα 24ωρο το βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, έπειτα από έντονες αντιδράσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το βίντεο, με τίτλο «Obsession: The Sugar-Coated Trap», δημιουργήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και στόχευε κυρίως στο νεανικό κοινό, αξιοποιώντας την αισθητική της K-pop και χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου με AI.

Στην αρχική εκδοχή του βίντεο εμφανίζονταν τέσσερις εντυπωσιακές ψηφιακές τραγουδίστριες, οι οποίες προσωποποιούσαν διαφορετικές ναρκωτικές ουσίες, όπως η κάνναβη, η κοκαΐνη, η μεθαμφεταμίνη και η ετομιδάτη.

Οι χαρακτήρες τραγουδούσαν και χόρευαν, περιγράφοντας με θετικό τρόπο τις υποτιθέμενες επιδράσεις των ουσιών, με ατάκες όπως ότι προσφέρουν χαλάρωση ή ακόμη και «εξωσωματικές» εμπειρίες.

Μόνο στα τελευταία δευτερόλεπτα αποκαλυπτόταν το πραγματικό μήνυμα της καμπάνιας: οι τέσσερις κοπέλες μεταμορφώνονταν σε ηλικιωμένους άνδρες μέσα στη φυλακή, ενώ εμφανιζόταν το σύνθημα ότι «τα ναρκωτικά είναι εξαιρετικά επιβλαβή και μπορούν να καταστρέψουν μια ζωή».

Ωστόσο, για πολλούς χρήστες το πρώτο μέρος του βίντεο ήταν τόσο ελκυστικό, ώστε επισκίασε εντελώς το προειδοποιητικό μήνυμα.

Το βίντεο αποσύρθηκε δύο φορές

Μετά το κύμα σχολίων, η υπηρεσία κατέβασε το αρχικό βίντεο και ανάρτησε μία συντομότερη εκδοχή, στην οποία οι συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών εμφανίζονταν νωρίτερα.

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Ούτε όμως αυτή παρέμεινε για πολύ διαθέσιμη. Αποσύρθηκε επίσης, καθώς -σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης- περιείχε λανθασμένη διατύπωση στην αφήγηση σχετικά με τις ποινικές συνέπειες της διακίνησης ναρκωτικών, δημιουργώντας νέο γύρο αντιδράσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η CSD παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αδυναμίες τόσο στην παραγωγή όσο και στον τρόπο παρουσίασης του μηνύματος, ευχαριστώντας τους πολίτες για τα σχόλιά τους.

Όπως ανέφερε, θα επανεξετάσει τη διαδικασία δημιουργίας αντίστοιχων εκστρατειών ενημέρωσης, ώστε τα μηνύματα πρόληψης να είναι πιο ξεκάθαρα και να μην επιδέχονται παρερμηνείες.

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Viral στα social media

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί σχολίασαν ότι οι ψηφιακές πρωταγωνίστριες έμοιαζαν περισσότερο με είδωλα της K-pop, παρά με χαρακτήρες μιας καμπάνιας κατά των ναρκωτικών ή του καπνίσματος.

Δεν ήταν λίγοι όσοι έγραψαν ότι το βίντεο τους έκανε να θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις ουσίες, αντί να τις αποφύγουν, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι η παραγωγή λειτουργούσε περισσότερο ως διαφήμιση παρά ως προειδοποίηση.

Οι τέσσερις χαρακτήρες μετατράπηκαν γρήγορα σε διαδικτυακό meme, με χιλιάδες χρήστες να δημιουργούν σατιρικά βίντεο, εικόνες και μοντάζ, αντιμετωπίζοντας το φανταστικό συγκρότημα «Obsession» σαν να επρόκειτο για πραγματικό μουσικό γκρουπ.

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Αυξάνονται οι υποθέσεις ναρκωτικών στο Χονγκ Κονγκ

Η καμπάνια σχεδιάστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ καταγράφουν αύξηση των υποθέσεων που σχετίζονται με ναρκωτικά, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι συλλήψεις για αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες αυξήθηκαν περίπου κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι ύποπτοι ηλικίας κάτω των 21 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Οι Αρχές αποδίδουν μεγάλο μέρος της αύξησης στη διάδοση της ετομιδάτης, μιας ουσίας που χρησιμοποιείται νόμιμα ως αναισθητικό στα νοσοκομεία, αλλά έχει κάνει την εμφάνισή της και σε παράνομα ηλεκτρονικά τσιγάρα

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