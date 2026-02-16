Eνας Βρετανός τουρίστας ξέσπασε βίαια στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, ανατρέποντας μηχανήματα check-in και σπάζοντας ένα από αυτά με ένα μεταλλικό στύλο.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τον 35χρονο να σπρώχνει βίαια τα μηχανήματα check-in, ανατρέποντάς τα ένα προς ένα μέσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Advertisement

Advertisement

A 35-year-old British man has been arrested after a viral video appeared to show him damaging self-service check-in kiosks in the early morning of Monday at the Hong Kong International Airport.



Full story: https://t.co/tr27rHE57p



Video: @kennryoutei/Threads. pic.twitter.com/49kfIbguBo — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) February 16, 2026

Η αστυνομία κλήθηκε αμέσως στο σημείο και κατάφερε να τον συγκρατήσει.

Ο Βρετανός φέρεται να προσπαθούσε να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο, πριν χάσει τον έλεγχο των νεύρων του και καταστρέψει συνολικά δέκα μηχανήματα το ένα μετά το άλλο.

UK man, 35, destroys check-in kiosks at Hong Kong airport, arrested, 4 Viagra pills found on him https://t.co/wG8Qt7A8IX pic.twitter.com/hMrqYgzxNP — Mothership (@MothershipSG) February 16, 2026

Πριν από το ξέσπασμά του, προκάλεσε ζημιές σε κάγκελα και σε ένα γκισέ στην αίθουσα αναχωρήσεων.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τέσσερα χάπια Viagra μέσα στο σακίδιο του άνδρα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ, η κατοχή Viagra χωρίς ιατρική συνταγή είναι παράνομη.

Οι παραβάτες μπορεί να τιμωρηθούν με φυλάκιση έως δύο ετών και με βαρύ πρόστιμο.