Τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους, μετά τη φωτιά που ξέσπασε αυτή την εβδομάδα σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης, οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι 79 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ 16 σοροί παραμένουν μέσα στα κτίρια. Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές σημειώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τους χαμηλότερους ορόφους και επεκτάθηκε προς τα πάνω, ωστόσο τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι συναγερμοί πυρκαγιάς και στους οκτώ πύργους του συγκροτήματος δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά. Πολλοί κάτοικοι είχαν ήδη καταγγείλει ότι οι συναγερμοί δεν ήχησαν όταν ξέσπασε η φωτιά.

Οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης στο σημείο έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 2.300 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση.