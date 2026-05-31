Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς τα ξημερώματα σήμερα, Κυριακή, σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα της Π.Ε. Κοζάνης. Επιχειρούν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 31, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:50 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Αργότερα η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι η φωτιά κατεσβέσθη.