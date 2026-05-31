Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς τα ξημερώματα σήμερα, Κυριακή, σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 31, 2026
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:50 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Αργότερα η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι η φωτιά κατεσβέσθη.