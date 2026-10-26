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Ο καλλιτέχνης ομολόγησε την ενοχή του για την επίθεση με γυάλινο μπουκάλι κατά ενός πρώην φίλου του στην πίστα του κλαμπ το 2023.

Ο δικαστής χαρακτήρισε την πράξη του τραγουδιστή προφανώς επικίνδυνη, επισημαίνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρότερων τραυματισμών στο θύμα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Μετά την επιβολή της ποινής στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, ο Chris Brown αποχώρησε από το σημείο συνοδευόμενος από την προσωπική του ασφάλεια.

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Ο Αμερικανός τραγουδιστής R&B Chris Brown καταδικάστηκε σε οκτάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή αφού ομολόγησε την ενοχή του για συμμετοχή σε συμπλοκή που προκλήθηκε από επίθεση με μπουκάλι σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Λονδίνου.

Ο 37χρονος είχε παραπεμφθεί σε δίκη, αφού χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι έναν πρώην φίλο του, τον Αβραάμ Ντιάου, στην πίστα του ιδιωτικού κλαμπ «Tape» στο Μέιφερ, το 2023. Ο τραγουδιστής και ο δάσκαλος φωνητικής του, Ομολόλου Ακινλόλου, 40 ετών, ομολόγησαν από κοινού την κατηγορία της συμπλοκής τον Ιούλιο.

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BREAKING: Chris Brown has been sentenced to eight months in prison, suspended for 12 months, therefore avoiding jail time. Brown pleaded guilty to affray over a confrontation at a London nightclub in 2023. https://t.co/cTOSkp3oIb 📺 Sky 501 https://t.co/oM0bxCvrYX — Sky News (@SkyNews) October 26, 2026

Chris Brown παραδέχτηκε την κατηγορία της συμπλοκής τον Ιούλιο



Η χρήση γυάλινου μπουκαλιού από τον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ήταν «προφανώς επικίνδυνη», δήλωσε ο δικαστής στο δικαστήριο.

Κατά την επιβολή της ποινής, ο δικαστής δήλωσε: «Εσύ, Chris Brown, κρατούσες ένα μπουκάλι τεκίλα στο δεξί σου χέρι. Όταν έφτασες στον Diaw, τον χτύπησες στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του, ενώ κρατούσες την κουκούλα του.

«Η επαναλαμβανόμενη χρήση ενός γυάλινου μπουκαλιού με αυτόν τον τρόπο, ειδικά με στόχο το κεφάλι, ήταν προφανώς επικίνδυνη. Ενείχε τον κίνδυνο να προκαλέσει πιο σοβαρό τραυματισμό από αυτόν που τελικά υπέστη.»

🚨 BREAKING: CHRIS BROWN SENTENCED IN UK ASSAULT CASE American singer Chris Brown has received an eight-month prison sentence, suspended for one year, following an attack on music producer Abraham Diaw at a London nightclub in February 2023. Brown pleaded guilty to affray in July 2026 after initially denying the allegations. Prosecutors said he struck Diaw over the head with a glass bottle during the incident at Tape nightclub in Mayfair. The sentencing brings a major development in a case that has followed the R&B star for more than three years. 📍 Southwark Crown Court, London. — The Hefty Express (@theheftyexpress) October 26, 2026

Ο Chris Brown και ο Ακινλόλου έσφιξαν τα χέρια αφού τους επιβλήθηκε αναστολή ποινής στο Εφετείο του Σάουθγουορκ.

Ο σταρ της R&B φορούσε καπέλο του μπέιζμπολ, γυαλιά ηλίου και μάσκα προσώπου καθώς τον οδηγούσαν μέσα από το πλήθος έξω από το δικαστήριο.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε μέσα από το πλήθος από την ασφάλεια και μπήκε σε ένα μαύρο όχημα πριν αποχωρήσει από την περιοχή.