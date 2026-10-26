Ai Key Takeaways

Σχετικά με αυτή την περίληψη

Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.

Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
  • Ο Αμερικανός τραγουδιστής Chris Brown καταδικάστηκε σε οκτάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή για την εμπλοκή του σε συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου.
  • Ο καλλιτέχνης ομολόγησε την ενοχή του για την επίθεση με γυάλινο μπουκάλι κατά ενός πρώην φίλου του στην πίστα του κλαμπ το 2023.
  • Ο δικαστής χαρακτήρισε την πράξη του τραγουδιστή προφανώς επικίνδυνη, επισημαίνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρότερων τραυματισμών στο θύμα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
  • Μετά την επιβολή της ποινής στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ, ο Chris Brown αποχώρησε από το σημείο συνοδευόμενος από την προσωπική του ασφάλεια.
Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αμερικανός τραγουδιστής R&B Chris Brown καταδικάστηκε σε οκτάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή αφού ομολόγησε την ενοχή του για συμμετοχή σε συμπλοκή που προκλήθηκε από επίθεση με μπουκάλι σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Λονδίνου.

Ο 37χρονος είχε παραπεμφθεί σε δίκη, αφού χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι έναν πρώην φίλο του, τον Αβραάμ Ντιάου, στην πίστα του ιδιωτικού κλαμπ «Tape» στο Μέιφερ, το 2023. Ο τραγουδιστής και ο δάσκαλος φωνητικής του, Ομολόλου Ακινλόλου, 40 ετών, ομολόγησαν από κοινού την κατηγορία της συμπλοκής τον Ιούλιο.

Advertisement
Advertisement

Chris Brown παραδέχτηκε την κατηγορία της συμπλοκής τον Ιούλιο

Η χρήση γυάλινου μπουκαλιού από τον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ήταν «προφανώς επικίνδυνη», δήλωσε ο δικαστής στο δικαστήριο.

Κατά την επιβολή της ποινής, ο δικαστής δήλωσε: «Εσύ, Chris Brown, κρατούσες ένα μπουκάλι τεκίλα στο δεξί σου χέρι. Όταν έφτασες στον Diaw, τον χτύπησες στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του, ενώ κρατούσες την κουκούλα του.

«Η επαναλαμβανόμενη χρήση ενός γυάλινου μπουκαλιού με αυτόν τον τρόπο, ειδικά με στόχο το κεφάλι, ήταν προφανώς επικίνδυνη. Ενείχε τον κίνδυνο να προκαλέσει πιο σοβαρό τραυματισμό από αυτόν που τελικά υπέστη.»

Ο Chris Brown και ο Ακινλόλου έσφιξαν τα χέρια αφού τους επιβλήθηκε αναστολή ποινής στο Εφετείο του Σάουθγουορκ.

Ο σταρ της R&B φορούσε καπέλο του μπέιζμπολ, γυαλιά ηλίου και μάσκα προσώπου καθώς τον οδηγούσαν μέσα από το πλήθος έξω από το δικαστήριο.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε μέσα από το πλήθος από την ασφάλεια και μπήκε σε ένα μαύρο όχημα πριν αποχωρήσει από την περιοχή.