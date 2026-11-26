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Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια συναυλίας της Κριστίνα Αγκιλέρα στο Περού, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ θεατών, μπροστά στη σκηνή και ενώ η διάσημη τραγουδίστρια ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία της «Beautiful». Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Στάδιο της Λίμα, στο πλαίσιο του Sound Music Fest «Golden Years Edition», με την Κριστίνα Αγκιλέρα να αποτελεί την κεντρική καλλιτέχνιδα της διοργάνωσης.

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Στο βίντεο που κατέγραψε ένας από τους παρευρισκόμενους, διακρίνεται ένας άνδρας να γρονθοκοπεί ένα άλλο άτομο κοντά στη σκηνή. Τουλάχιστον τρεις ακόμη θεατές προσπαθούν να παρέμβουν, προκειμένου να σταματήσουν τη συμπλοκή.

Η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε, καθώς οι δύο εμπλεκόμενοι συνέχισαν να παλεύουν και κατέληξαν στο έδαφος, ενώ γύρω τους σχηματίστηκε ένας κύκλος από θεατές που παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Σταδιακά, όλο και περισσότεροι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να επέμβουν, μέχρι να καταφέρουν τελικά να χωρίσουν τους δύο άνδρες. Ένας από τους εμπλεκόμενους, ο οποίος φαίνεται να έχει αίματα στο πρόσωπο, απομακρύνθηκε από το σημείο, με την ένταση να αποκλιμακώνεται.

Σύμφωνα με το TMZ, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία που οδήγησε στη συμπλοκή. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ έχουν δεχθεί ερωτήματα σχετικά με το περιστατικό, ωστόσο δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η Κριστίνα Αγκιλέρα συνέχιζε την εμφάνισή της μπροστά στο κοινό της Λίμα, μετατρέποντας μια μουσική βραδιά σε ένα απρόσμενο επεισόδιο έντασης.