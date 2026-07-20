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Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η Κριστίνα Αγκιλέρα έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με το People, η διάσημη ποπ σταρ βρέθηκε σε πάρτι γνωστής εταιρείας το Σάββατο 18 Ιουλίου, το οποίο διοργανώθηκε με αφορμή τη μετάδοση του αγώνα Αγγλία – Γαλλία για το Μουντιάλ.

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Η παρουσία της προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους, όταν ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε ένα σύντομο live πρόγραμμα με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Ανάμεσα στα τραγούδια που ερμήνευσε ξεχώρισε και το δημοφιλές «Ain’t No Other Man», με το κοινό να τη συνοδεύει τραγουδώντας.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνισή της. Η Αγκιλέρα επέλεξε ένα λαμπερό μίνι φόρεμα με στρας, το οποίο συνδύασε με μπότες πάνω από το γόνατο, λευκή γούνα με μαύρες λεπτομέρειες και μαύρα γυαλιά, ολοκληρώνοντας ένα εκκεντρικό look που τράβηξε όλα τα βλέμματα.