ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΚΥΠΡΟΣ

Την πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν εντός του 2026 έθεσε ως ξεκάθαρο πολιτικό στόχο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το πέρας της συνάντησης του Κολλεγίου των Επιτρόπων στη Λευκωσία ενώπιον της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία μεταξύ άλλων έκανε λόγο για την ανάγκη μιας νέας στρατηγικής ασφάλειας για την ΕΕ.

Advertisement

Advertisement

Νωρίτερα η φον ντερ Λάιεν, πριν μεταβεί στη Λεμεσό για τη συνάντηση του Κολεγίου ξεναγήθηκε στην «πράσινη γραμμή» στη Λευκωσία όπου έκανε λόγο για μια συγκινητική επίσκεψη και τόνισε ότι μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Γι’ αυτό ελπίζω ότι το 2026 θα φέρει νέα δυναμική προς την επανένωση της Κύπρου» είπε.

Very moving visit to the Green Line in Nicosia.



I want to be clear.



A comprehensive, fair and lasting settlement for Cyprus and for all Cypriots remains an absolute priority for the EU.



So I hope that 2026 will bring new momentum towards the reunification of Cyprus. pic.twitter.com/L4X9wc67Sf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

Σένγκεν και η Κύπρος ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας

Ο κ. Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της σηματοδότησης των φιλοδοξιών της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 βρήκε την ευκαιρία να υπογραμμίσει ότι η ολοκλήρωση της ένταξης στη Σένγκεν αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τόσο την ευρωπαϊκή συνοχή όσο και τον ρόλο της Κύπρου ως κράτους πρώτης γραμμής της Ένωσης. Όπως ανέφερε, η Κύπρος εργάζεται συστηματικά για να καλύψει όλα τα εναπομείναντα τεχνικά και πολιτικά προαπαιτούμενα, με στόχο το 2026 να αποτελέσει έτος-ορόσημο.

Στην τοποθέτησή του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως «πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας» στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως γέφυρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Τόνισε ότι η γεωγραφική θέση της χώρας δεν αποτελεί απλώς πρόκληση, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΕΕ, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Τέσσερις προτεραιότητες

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας, οι οποίες, όπως είπε, θα κινηθούν σε τέσσερις άξονες.

Advertisement

Πρώτον, την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και τη στήριξη της Ουκρανίας.

Δεύτερον, τη διαχείριση της μετανάστευσης με έμφαση στην εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, αξιοποιώντας την εμπειρία της Κύπρου ως κράτους πρώτης υποδοχής.

Τρίτον, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Advertisement

Και τέταρτον, την προώθηση των συζητήσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, με στόχο έναν πιο ευέλικτο και στρατηγικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέει σε ταραγμένα γεωπολιτικά νερά»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία χαρακτήρισε την Κύπρο χώρα που «βρίσκεται στο σταυροδρόμι ηπείρων και πολιτισμών» και διαθέτει, όπως είπε, μοναδική εμπειρία στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις. Υπογράμμισε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία «καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέει σε ταραγμένα γεωπολιτικά νερά» και καλείται να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία χωρίς να αποκοπεί από τον κόσμο.

«Αυτή είναι η στιγμή της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Ενισχύοντας την άμυνά μας. Ενδυναμώνοντας την ανταγωνιστικότητά μας. Εμβαθύνοντας τους δεσμούς μας με τους εταίρους μας. Και προωθώντας το έργο μας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Θα συνεργαστούμε στενά με την Κυπριακή προεδρία για την υλοποίηση αυτών των στόχων» είπε.

Advertisement

Η πρώτη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων στην Κύπρο, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, είχε ισχυρό συμβολικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα, προαναγγέλλοντας μια προεδρία που φιλοδοξεί να δώσει γεωπολιτικό βάθος στον ρόλο της Λευκωσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρεπορτάζ σε εξέλιξη….

This is Europe’s independence moment. We must seize it.



By bolstering our defence.



Becoming more competitive.



Strengthening ties with partners.



And taking forward our work to combat illegal migration.



We will work closely with @CY2026EU on this ↓ https://t.co/WWUrn6Ze47 Advertisement January 15, 2026

Advertisement