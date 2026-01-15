Μεγάλη ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρώην δήμαρχο Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς και σε μία γυναίκα που τον προέτρεπε να την χτυπήσει στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της απαντήσει σε έντονο ύφος λέγοντάς της «άντε γαμ@@σου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η Washington Post, η γυναίκα που φοράει στο πρόσωπο μία μάσκα, απευθύνεται στον Άνταμς και του ζητάει επανειλημμένα να την χτυπήσει στο πρόσωπο.

“I’m not mayor anymore. Go fuck yourself,” former Mayor Eric Adams says to another passenger, according to a video circulating on Reddit.



“You’re gonna see the Brooklyn in me.”https://t.co/0smSBBWt3k pic.twitter.com/oNE3V5DUF4 — Josefa Velásquez (@J__Velasquez) January 13, 2026

«Έρικ Άνταμς, σε παρακαλώ, χτύπησέ με στο πρόσωπο. Θα ήθελα να με χτυπήσεις», λέει χαρακτηριστικά. Ο Άνταμς περπατώντας λίγο πίσω, την εξύβρισε, τονίζοντας πως δεν είναι πλέον δήμαρχος Νέας Υόρκης.

Η επιβάτιδα συνέχισε την αντιπαράθεση, εξύβρισε και εκείνη τον Άνταμς και λίγο αργότερα προέβη σε μία απρεπή χειρονομία, κατά την στιγμή που εκείνος περνούσε από δίπλα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους έλαβε χώρα η συγκεκριμένη αντιπαράθεση.