Το Ιράν φέρεται να σκέφτεται να απαιτήσει τέλος 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά πλοίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή, καθώς η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων δημιουργεί ένα εύθραυστο παράθυρο διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη ειρηνευτική λύση.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, το Ιράν φέρεται να θέλει να επιβάλει τέλος 1 εκατομμυρίου δολαρίων ανά πλοίο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, ως οικονομικό μέτρο για ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις. Παραμένει ασαφές αν το μέτρο θα ισχύει μόνιμα, συνδέεται όμως με όρους ασφαλούς διέλευσης και την τήρηση της εκεχειρίας.

Το σχέδιο εκεχειρίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων, επιτρέποντας την επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, ενώ οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα σχέδιο ειρήνης δέκα σημείων της Τεχεράνης.

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων περιλαμβάνει τη δυνατότητα τόσο στο Ιράν όσο και στο Ομάν να επιβάλλουν τέλη σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Τετάρτη (8/4) ένας περιφερειακός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε άμεσα στις διαπραγματεύσεις, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Το Ιράν φαίνεται να αυτοεπιβεβαιώνεται ως ο φύλακας των Στενών, της σημαντικότερης αρτηρίας στον κόσμο για τις μεταφορές πετρελαίου. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να εδραιώσει τον de facto έλεγχο της Τεχεράνης επί της κρίσιμης πλωτής οδού και να επισημοποιήσει την ικανότητά της να διατηρεί τη δική της ροή πετρελαίου προς την Κίνα.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην ομαλή κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία «ολική και πλήρη νίκη», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας ή τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασής της από την Τεχεράνη.

Πέρασαν τα πρώτα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν ξανά υπό όρους για τη ναυσιπλοΐα, στο πλαίσιο της δεκατετραήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, επιτρέποντας στα πρώτα δεξαμενόπλοια που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο να περάσουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο.

Η συμφωνία προβλέπει μερική και υπό όρους επαναλειτουργία της διέλευσης, με τα πλοία να περνούν μόνο σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, κάτι που υπογραμμίζει τον εύθραυστο χαρακτήρα της αποκλιμάκωσης.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler, περισσότερα από 170 εκατομμύρια βαρέλια αργού και προϊόντων διύλισης βρίσκονταν «παρκαρισμένα» σε περίπου 180–190 φορτωμένα τάνκερ που περίμεναν να πάρουν σειρά για να περάσουν τα στενά ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Ήδη τα πρώτα δεξαμενόπλοια άρχισαν να κινούνται, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «σταδιακή και μερική» επανεκκίνηση των διελεύσεων, στο πλαίσιο ειδικά διαπραγματευμένων ρυθμίσεων.

Παρά την ανάσα που δίνει η προσωρινή συμφωνία, μεγάλοι παίκτες της ναυτιλίας εμφανίζονται εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Η δανέζικη Maersk δήλωσε ότι η εκεχειρία «μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες διέλευσης», αλλά δεν παρέχει ακόμη «πλήρη ναυτιλιακή ασφάλεια», τονίζοντας πως δεν προχωρά σε αλλαγές στα δρομολόγια προτού αποσαφηνιστούν πλήρως οι όροι και οι κίνδυνοι. \

Αντίστοιχα, ρεπορτάζ του Bloomberg αναφέρει ότι οι εφοπλιστές «τρέχουν» να καταλάβουν τη «ψιλή γραμματοσειρά» της συμφωνίας, με περίπου 800 πλοία συνολικά να επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το άνοιγμα του στενού.

Οι επικοινωνίες του Ιράν προς την ναυτιλιακή αρχή των Ηνωμένων Εθνών που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα και η εμπειρία των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ υποδηλώνουν τη δημιουργία κάτι παρόμοιου με ένα «περίπτερο διοδίων». Τα πλοία θα πρέπει να εισέρχονται σε ιρανικά ύδατα και να επιθεωρούνται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμος ενεργειακός διάδρομος για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, επηρεάζουν τη διεθνή οικονομία. Περισσότερα από 800 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα, ενώ η περιοχή, που ανήκει σε Ομάν και Ιράν, θεωρούνταν διεθνής πλωτή οδός χωρίς προηγούμενα τέλη διέλευσης.

(Με πληροφορίες από DailyMail, EPT)

