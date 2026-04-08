Με την εκεχειρία δύο εβδομάδων να ανοίγει ένα εύθραυστο παράθυρο αποκλιμάκωσης, η Τεχεράνη θέτει ως όρο για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ την παύση των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» των ΗΠΑ, αποτυπώνοντας το παράδοξο μιας συμφωνίας όπου και οι δύο πλευρές δηλώνουν νικήτριες.

Τραμπ: «Πλήρης και ολοκληρωτική νίκη»

Πρόκειται για «μια πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. Κατά 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στο AFP.

Advertisement

Advertisement

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της συμφόρησης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε σήμερα.

Ο Ρεπουμπλικανός διαβεβαίωσε επίσης ότι το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα «επιλυθεί πλήρως».

«Θα επιλυθεί πλήρως, αλλιώς δεν θα αποδεχθώ» τον τερματισμό του πολέμου, απάντησε ερωτηθείς πώς θα λυθεί το ζήτημα του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό από πυρηνικούς επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διαβεβαίωσε χθες ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δύο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος – κάτι που προβλέπεται μεθαύριο, Μεγάλη Παρασκευή, στο Ισλαμαμπάντ.

This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.



From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.



Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατήγαγαν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X.

Advertisement

Σε νέα ανάρτηση λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο λογαριασμό του στο Truth Social «Μια μεγάλη ημέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη! Το Ιράν το θέλει, έχουν κουραστεί! Το ίδιο και όλοι οι υπόλοιποι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα βοηθήσουν στη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξει πολλή θετική δράση! Θα βγουν πολλά χρήματα.

Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα “είμαστε εκεί γύρω”, για να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι βέβαιος ότι έτσι θα γίνει.

Όπως ακριβώς βιώνουμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Advertisement

«Νίκη» και για το Ιράν

«Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

Advertisement April 7, 2026

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων» διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου» και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών παρά «αφού» ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» για αυτό.

Κινεζική διαμεσολάβηση

Ο Τραμπ είπε ακόμη στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε ώστε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Advertisement

«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο κ. Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης –συμμάχου του– να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

Advertisement

«Ιστορική αδυναμία και διαρκής ήττα»

Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον ΟΗΕ το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ανακοίνωσε ότι, ύστερα από 40 ημέρες πολέμου, «σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί» και ότι οι ιρανικές δυνάμεις «οδήγησαν τον εχθρό σε ιστορική αδυναμία και διαρκή ήττα», υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης αποφασίσθηκε εξαρχής έως ότου επιτευχθούν «η μεταμέλεια του εχθρού, η πλήρης αποδυνάμωσή του και η άρση των μακροπρόθεσμων απειλών κατά της χώρας».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Iράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τα τελεσίγραφα του Προέδρου Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν αποδίδει καμία σημασία σε οποιαδήποτε μορφή τελεσιγράφου εκδίδεται από τον εχθρό». Παράλληλα, σημειώνεται ότι η «ιστορική απόφαση του Ιράν» είναι να συνεχίσει τη μάχη «για όσο διάστημα απαιτηθεί», προκειμένου να παγιωθούν τα επιτεύγματα και να διαμορφωθούν «νέες εξισώσεις ασφαλείας και πολιτικής στην περιοχή βασισμένες στην αναγνώριση της ισχύος και κυριαρχίας του Ιράν και της Αντίστασης».

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε ακόμη ότι, κατόπιν καθοδήγησης του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο Iσλαμαμπάντ, με στόχο εντός 15 ημερών να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να μετατραπεί «η νίκη του Ιράν στο πεδίο της μάχης σε νίκη στο πεδίο των πολιτικών διαπραγματεύσεων».

Advertisement

Σύμφωνα με το κείμενο, η Τεχεράνη έχει διαμορφώσει «σχέδιο 10 σημείων» το οποίο διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, «ρυθμιζόμενη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ υπό τον συντονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν», καθιέρωση ασφαλούς πρωτοκόλλου διέλευσης στα Στενά ώστε να διασφαλίζεται η ιρανική κυριαρχία, τερματισμό του πολέμου κατά του «Αξονα της Αντίστασης», αποχώρηση των αμερικανικών μάχιμων δυνάμεων από όλες τις βάσεις της περιοχής, πλήρη αποζημίωση προς το Ιράν, άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τελική κατοχύρωση όλων αυτών «μέσω δεσμευτικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης ότι ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ενημέρωσε την ιρανική ηγεσία πως η αμερικανική πλευρά «παρά τις φαινομενικές απειλές της αποδέχθηκε αυτές τις αρχές ως βάση διαπραγμάτευσης και υπέκυψε στη βούληση του ιρανικού έθνους». Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε το Ιράν να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, διευκρινίζοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει τερματισμό του πολέμου» και ότι η παύση των εχθροπραξιών θα γίνει αποδεκτή μόνο όταν οριστικοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν «εθνική διαπραγμάτευση και συνέχεια του πεδίου της μάχης», καλώντας σε πλήρη εθνική ενότητα και προειδοποιώντας ότι «τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη» και ότι «η παραμικρή εσφαλμένη κίνηση του εχθρού θα αντιμετωπιστεί με πλήρη ισχύ».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)