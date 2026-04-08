Δραματική εξέλιξη στην κατεύθυνση της εκεχειρίας σηματοδοτούν οι δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας “παράθυρο” για ειρήνευση: “Συμφώνησα να αναστείλουμε τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων”, δηλώνει σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος κάνει λόγο για “αμφίπλευρη εκεχειρία”, ενώ σημειώνει ότι “λάβαμε μία πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μία εφικτή βάση για διαπραγματεύσεις”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ακόμα, ότι “σχεδόν όλα τα σημεία που αποτελούσαν αντικείμενο διαφωνιών στο παρελθόν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν” και καταλήγει: “Εχουμε προχωρήσει πολύ για μία οριστική συμφωνία σχετικά με την μακροπρόθεσμη ειρήνη με το Ιράν”.

Την ίδια ώρα το ισραηλινό έγκυρο δίκτυο YNET επικαλείται πηγές ασφαλείας της χώρας, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η εκεχειρία του Ισραήλ με το Ιράν θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

ΑΡΧΕΙΟ: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαντά σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα Τύπου «James S. Brady» του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 6 Απριλίου 2026. REUTERS/Evan Vucci/

Ανάρτηση Τραμπ στο “Χ”: Έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους – Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο για οριστική συμφωνία

Σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό Truth Social στην πλατφόρμα “Χ” αναφέρεται χαρακτηριστικά:

“Με βάση τις συνομιλίες που είχα με τον πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, κατά τις οποίες μου ζήτησαν να αναστείλω τη δυναμική καταστροφής που επρόκειτο να εξαπολυθεί απόψε στο Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ του Στενού του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων. Αυτό θα είναι μια αμοιβαία ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ! Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε αυτό, είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο όσον αφορά μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα σημεία διαφωνίας του παρελθόντος έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα πλησιάζει στην επίλυσή του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Ιρανικά ΜΜΕ: Ο Αρακτσί δηλώνει ότι η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι εφικτή για δύο εβδομάδες σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πληροφορίες ιρανικών ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες “το Ιράν δηλώνει ότι η πρόταση 10 σημείων περιελάμβανε ελεγχόμενη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν και των συμμαχικών ομάδων, καθώς και την απόσυρση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις περιφερειακές βάσεις”.

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται από τα ίδια ιρανικά ΜΜΕ να δηλώνει ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν σημαίνουν το τέλος του πολέμου και ότι η πρόταση 10 σημείων περιελάμβανε την άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, την καταβολή πλήρους αποζημίωσης στο Ιράν και την αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί δηλώνει, όπως υπογραμμίζει το Reuters, ότι η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι εφικτή για δύο εβδομάδες σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

